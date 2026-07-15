Встретил Месси и получил за это 5 тыс долларов: необычное знакомство İDMAN.BİZ на ЧМ-2026 в США + ФОТО/ВИДЕО

За большим спортом стоят миллионы людей, которые страстно любят свое дело и отдаются ему полностью. Они не мировые звезды, но благодаря им спорт не просто существует – он развивается, объединяет и вдохновляет.

Один из них – 21-летний Эйоэль Маммо из Лос-Анджелеса. Познакомиться с ним и узнать его необычную историю İdman.Biz удалось во время поездки на чемпионат мира по футболу в США.

Это был очередной шумный футбольный день в одном из самых известных районов Лос-Анджелеса – Венисе. После матча Бразилия – Шотландия улицы заполнили бразильские болельщики, праздновавшие победу, а я искала среди них героев для небольшого опроса. Мое внимание привлек парень в футболке сборной Бразилии. Однако оказалось, что сам он – местный житель с эфиопскими корнями. И хотя в тот день на нем была футболка пентакампеонов, куда больше с футболом его связывает главный антагонист бразильцев – Лионель Месси.

Парень с детства болеет за аргентинца и играет в футбол, а сейчас тренирует детей и помогает организовывать бесплатные воскресные матчи. Однажды Маммо наткнулся на объявление, которое впоследствии не только принесло ему пять тысяч долларов (8500 манатов), но и подарило встречу с кумиром.

В объявлении говорилось лишь одно: “Ищем энергичных болельщиков для документального фильма про футбол. Оплата – пять тысяч долларов”.

“Я подумал: "Ладно, почему бы не попробовать? Ничего не теряю", – вспоминает Маммо.

Он подал заявку, рассказал, что всю жизнь играет в футбол и тренирует детей. Затем последовали интервью и несколько этапов отбора. Спустя полгода Эйоэль Маммо оказался в числе десяти участников проекта, даже не подозревая, что совсем скоро свою историю он будет рассказывать не для фильма, а лично живой легенде футбола – Лионелю Месси.

По словам Маммо, его выбрали не потому, что его история уникальна.

“Я помогаю организовывать бесплатные воскресные футбольные игры в Венисе. Наверное, это важно, потому что у нас не так много бесплатного футбола. Еще я тренирую детей. Но этим занимаются многие. Так что ничего сверхъестественного. Думаю, они просто увидели, что я нормальный человек и очень люблю Месси, потому что упомянул его в анкете много раз, даже не зная, что все это как-то связано с ним”.

О том, что главным героем проекта станет именно Месси, участникам не сообщили. Все произошло в один момент: во время съемок Эйоэль Маммо открыл дверь и увидел перед собой человека, за игрой которого наблюдал всю жизнь.

“В организме одновременно происходит столько всего, что не понимаешь, что именно чувствуешь. Шок. Восторг. Даже какое-то странное чувство… Не грусть, конечно, но перед тобой человек, за которым ты следил с рождения, твой кумир. Это словно сон. До сих пор не могу поверить”.