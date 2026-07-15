Встретил Месси и получил за это 5 тыс долларов: необычное знакомство İDMAN.BİZ на ЧМ-2026 в США + ФОТО/ВИДЕО

За большим спортом стоят миллионы людей, которые страстно любят свое дело и отдаются ему полностью. Они не мировые звезды, но благодаря им спорт не просто существует – он развивается, объединяет и вдохновляет.
Один из них – 21-летний Эйоэль Маммо из Лос-Анджелеса. Познакомиться с ним и узнать его необычную историю İdman.Biz удалось во время поездки на чемпионат мира по футболу в США.
Это был очередной шумный футбольный день в одном из самых известных районов Лос-Анджелеса – Венисе. После матча Бразилия – Шотландия улицы заполнили бразильские болельщики, праздновавшие победу, а я искала среди них героев для небольшого опроса. Мое внимание привлек парень в футболке сборной Бразилии. Однако оказалось, что сам он – местный житель с эфиопскими корнями. И хотя в тот день на нем была футболка пентакампеонов, куда больше с футболом его связывает главный антагонист бразильцев – Лионель Месси.
Парень с детства болеет за аргентинца и играет в футбол, а сейчас тренирует детей и помогает организовывать бесплатные воскресные матчи. Однажды Маммо наткнулся на объявление, которое впоследствии не только принесло ему пять тысяч долларов (8500 манатов), но и подарило встречу с кумиром.
В объявлении говорилось лишь одно: “Ищем энергичных болельщиков для документального фильма про футбол. Оплата – пять тысяч долларов”.
“Я подумал: "Ладно, почему бы не попробовать? Ничего не теряю", – вспоминает Маммо.
Он подал заявку, рассказал, что всю жизнь играет в футбол и тренирует детей. Затем последовали интервью и несколько этапов отбора. Спустя полгода Эйоэль Маммо оказался в числе десяти участников проекта, даже не подозревая, что совсем скоро свою историю он будет рассказывать не для фильма, а лично живой легенде футбола – Лионелю Месси.
По словам Маммо, его выбрали не потому, что его история уникальна.
“Я помогаю организовывать бесплатные воскресные футбольные игры в Венисе. Наверное, это важно, потому что у нас не так много бесплатного футбола. Еще я тренирую детей. Но этим занимаются многие. Так что ничего сверхъестественного. Думаю, они просто увидели, что я нормальный человек и очень люблю Месси, потому что упомянул его в анкете много раз, даже не зная, что все это как-то связано с ним”.
О том, что главным героем проекта станет именно Месси, участникам не сообщили. Все произошло в один момент: во время съемок Эйоэль Маммо открыл дверь и увидел перед собой человека, за игрой которого наблюдал всю жизнь.
“В организме одновременно происходит столько всего, что не понимаешь, что именно чувствуешь. Шок. Восторг. Даже какое-то странное чувство… Не грусть, конечно, но перед тобой человек, за которым ты следил с рождения, твой кумир. Это словно сон. До сих пор не могу поверить”.
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Оказалось, что Месси заранее познакомился с историями всех участников. С помощью переводчика им удалось немного пообщаться, а на память о встрече они обменялись футболками со своими фамилиями.
“Он сказал мне: "Спасибо за все, что ты делаешь в Венисе, за то, что тренируешь детей". Я подумал: "Ты благодаришь меня? Да это я должен благодарить тебя за миллион вещей", – рассказывает парень.
Самым смелым поступком для Маммо стала просьба сыграть с Месси в “стеночку”.
“Я забил в импровизированные ворота, потом отпраздновал гол и обнял его. Это было просто нереально. Он оказался очень добрым человеком”.
По словам Эйоэля Маммо, в жизни его кумир оказался совсем не таким застенчивым, каким его часто представляют. Напротив, он был открытым, улыбчивым и искренне хотел проводить время с фанатами.
“Это прозвучит банально, но, когда я вошел, буквально почувствовал то, о чем говорят люди, – какую-то ауру, словно вокруг человека есть особый свет. Это удивительно. Он невысокого роста. Если бы это был, например, Майкл Джордан, ты бы уже из-за роста был под впечатлением. А с Месси ощущается такая энергетика, что, хотя я сантиметров на двенадцать выше него, казалось, будто именно он гораздо больше меня”.
Любовь к Месси у Маммо появилась благодаря отцу – болельщику “Барселоны”. Лучшие годы аргентинца пришлись как раз на его детство, поэтому он вырос, наблюдая за игрой своего кумира.
“Это даже не был мой осознанный выбор. Скорее, отец сделал его за меня. А когда вырос, убедился, что это величайший футболист в истории. Зачем мне искать кого-то другого? Вы же видели, как он играет. Он словно инопланетянин. Обычные люди так не могут”.
Именно Месси, признается Маммо, вдохновил его не просто болеть за футбол, а посвятить ему жизнь.
“Футбол для меня – это все. Когда я рос здесь, в США, все спрашивали: "Что будешь делать после школы? Куда поступишь? Какую профессию выберешь?". А у меня никогда не было конкретного ответа. Я не мечтал стать ученым или кем-то еще. Я просто любил футбол.
Не знал, куда эта любовь меня приведет. Но, слава Богу, сегодня я зарабатываю тем, что тренирую детей. И параллельно помогаю людям играть в бесплатный футбол – каждому, кто хочет. Футбол объединяет. Половина тех, кто приходит к нам, даже не знают английский – они говорят по-португальски. Но слова не нужны. Есть особое чувство, которое возникает, когда перед тобой футбольный мяч”.
Для Эйоэля Маммо встреча с тем, кто вдохновил его на этот путь, значит гораздо больше, чем просто совместная фотография или несколько минут общения. Возможно, именно этот день станет для него новой точкой отсчета.
“Именно из-за Месси я играю в футбол. Все началось благодаря ему. Поэтому эта встреча значила для меня абсолютно все. Изменит ли она мою жизнь или подтолкнет к чему-то – пока не знаю. Возможно, осознание придет ко мне позже”, – заключил он.
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