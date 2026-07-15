Аргентина - Англия: память о Марадоне и битва Месси с тандемом Кейн-Беллингем – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сборные Аргентины и Англии определят второго финалиста чемпионата мира 2026 года по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, принципиальные соперники встретятся сегодня на Atlanta Stadium. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победитель 19 июля сыграет в финале с Испанией, которая в первом полуфинале победила Францию со счетом 2:0. Проигравшая команда встретится с французами в матче за третье место.

Для Аргентины это возможность сделать предпоследний шаг к защите титула, завоеванного четыре года назад. Заметим, что ни одной сборной не удавалось выиграть два чемпионата мира подряд с 1962 года, когда это сделала Бразилия. Англия же рассчитывает впервые за 60 лет пробиться в финал мирового первенства. Единственный раз родоначальники футбола дошли до решающего матча и стали чемпионами на домашнем турнире 1966 года.

Обе команды выиграли свои группы, но их путь к полуфиналу оказался значительно сложнее, чем можно было предположить после первого этапа. Аргентина последовательно обыграла Алжир – 3:0, Австрию – 2:0 и Иорданию – 3:1. Лионель Месси забил пять мячей уже в двух стартовых встречах, а в заключительном туре Лионель Скалони предоставил отдых большинству ведущих футболистов.

В плей-офф действующим чемпионам пришлось несколько раз спасаться на грани вылета. Аргентина лишь в дополнительное время прошла дебютанта турнира Кабо-Верде – 3:2. Затем команда Скалони проигрывала Египту со счетом 0:2 еще за 11 минут до окончания основного времени, но голы Кристиана Ромеро, Месси и Энцо Фернандеса принесли ей волевую победу – 3:2. В четвертьфинале аргентинцы также провели дополнительные 30 минут и одолели оставшуюся в меньшинстве Швейцарию – 3:1.

В свою очередь, Англия начала турнир с результативной победы над Хорватией – 4:2, после чего не смогла забить Гане – 0:0 и завершила групповой этап победой над Панамой – 2:0. Команда Томаса Тухеля заняла первое место в квартете, однако уже тогда проявились ее перепады: яркий атакующий футбол в первой игре сменился тяжелым поиском свободных зон против глубокой обороны.

В 1/16 финала англичане пропустили от ДР Конго на седьмой минуте и долго не могли изменить ход встречи, но дубль Харри Кейна в концовке принес им победу – 2:1. В следующем раунде Англия, оставшись в меньшинстве, выдержала давление хозяев чемпионата и победила Мексику со счетом 3:2 благодаря дублю Джуда Беллингема и пенальти Кейна. В четвертьфинале команда Тухеля вновь отыгралась после пропущенного мяча: Беллингем сравнял счет перед перерывом, а на третьей минуте дополнительного времени забил победный гол Норвегии – 2:1.

Таким образом, Аргентина забила на турнире 17 мячей, Англия – 13, при этом обе команды пропустили по шесть раз. Аргентинцы заметно надежнее выглядели на групповом этапе, но во всех трех встречах плей-офф позволяли соперникам забивать. Англичане также дважды уступали по ходу матчей на выбывание и во многом проходили дальше благодаря индивидуальному мастерству Кейна и Беллингема.

Главной фигурой аргентинской команды остается 39-летний Месси. Он забил восемь мячей на нынешнем чемпионате и довел общее количество голов на мировых первенствах до рекордного 21. Полуфинал станет для капитана Аргентины первым матчем против сборной Англии за всю профессиональную карьеру.

У Англии же сразу два футболиста забили по шесть мячей – Кейн и Беллингем. Капитан остается центральным в атаке, способным как завершать атаки, так и опускаться глубже для участия в комбинациях. Однако именно Беллингем превратился в главного героя английского плей-офф: четыре его гола в матчах с Мексикой и Норвегией помогли команде выйти в полуфинал.

В тактическом плане Аргентина постарается насытить центральную зону, обеспечить Месси свободу между линиями и использовать интенсивность Родриго Де Пауля, Алексиса Макаллистера и Энцо Фернандеса. Сильной стороной команды остается умение сохранять веру даже в критических ситуациях. Одновременно матчи с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией показали, что высокая и агрессивная линия аргентинской обороны уязвима при быстрых переходах соперника из защиты в атаку.

Англия же опасна за счет физической мощи, стандартных положений, подключений Беллингема из глубины и игры на флангах. Кейну необязательно постоянно находиться в штрафной: его отходы назад способны освобождать зоны для рывков полузащитников. Вместе с тем команда Тухеля не всегда контролировала темп встреч и во всех трех раундах плей-офф переживала продолжительные неудачные отрезки.

При этом Алексис Макаллистер, хорошо знакомый с английским футболом по выступлениям за “Ливерпуль”, отметил, что команда Тухеля на этом чемпионате не всегда демонстрировала привычную для английских клубов интенсивность. По его мнению, на это могли повлиять жара, усталость и тяжелый график. Сам Тухель ожидает эмоциональный матч с постоянными изменениями инициативы.

Между тем, к полуфиналу Англия получила важное усиление: Деклан Райс восстановился после болезни и готов выйти с первых минут. При этом Джарелл Куанса пропустит встречу из-за дисквалификации, а Джордан Хендерсон – из-за травмы. Тухель подчеркнул, что никто в команде не удовлетворен одним лишь выходом в четверку сильнейших.

На предматчевой пресс-конференции наставник аргентинцев Скалони не стал раскрывать состав и заявил, что выпустит футболистов, которых считает лучшими именно на данный момент. Тренер также призвал не переносить в современный матч политические и исторические противоречия между странами, имея ввиду военный конфликт 1982 года вокруг Фолклендских островов.

Однако полностью уйти от истории перед таким противостоянием практически невозможно. Аргентина и Англия пять раз встречались на чемпионатах мира. Англичане победили в 1962 году – 3:1, а четыре года спустя выиграли скандальный четвертьфинал – 1:0, который впоследствии привел к появлению в футболе желтых и красных карточек. В 1986-м Аргентина взяла реванш – 2:1, в 1998-м прошла соперника по пенальти после ничьей 2:2, а в 2002 году Англия победила – 1:0 благодаря пенальти Дэвида Бекхэма.

Особую символичность предстоящему матчу придает выбор аргентинцами экипировки. Команда выйдет не в традиционной бело-голубой, а в темно-синей выездной форме. Именно в синей футболке Аргентина победила Англию в четвертьфинале ЧМ-1986 в Мехико. Тогда Диего Марадона забил два самых знаменитых мяча в истории турнира: сначала отправил мяч в ворота рукой в эпизоде, получившем название "Рука Бога", а через четыре минуты совершил выдающийся сольный проход, впоследствии признанный "Голом столетия".

В темно-синей форме аргентинцы играли и против Англии на ЧМ-1998, когда победили в серии пенальти. Тухель признался, что понимает подобные суеверия и на месте соперника поступил бы так же. Скалони, напротив, заявил, что лично не просил выбирать эту форму, предположив, что решение могло быть связано с традицией.

Добавим, что главным арбитром встречи назначен американец Исмаил Эльфат. Для него это будет четвертый матч на нынешнем чемпионате мира. Ранее он работал на играх Нидерланды – Япония, Испания – Уругвай и Бразилия – Норвегия.