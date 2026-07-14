Американский футбольный арбитр Исмаил Эльфат обслужит полуфинальный матч Чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, назначение ФИФА вызвало обеспокоенность у части английских болельщиков. Пользователи социальных сетей обратили внимание на результаты предыдущих матчей с участием Лионеля Месси, на которых работал 44-летний судья.

После перехода аргентинца в "Интер Майами" Эльфат обслужил в качестве главного арбитра четыре встречи команды. Все они завершились победами клуба из Флориды. В их число вошли три матча MLS и финал Кубка лиг 2023 года против "Нэшвилла".

Основное время финала завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "Интер Майами" победил - 10:9. Месси забил гол с игры и реализовал свой удар в послематчевой серии, а клуб завоевал первый трофей в своей истории.

Эльфат также был четвертым арбитром финала Чемпионата мира-2022, в котором Аргентина обыграла Францию в серии пенальти и стала чемпионом мира. Некоторые английские болельщики восприняли эту статистику как благоприятный знак для аргентинцев, хотя результаты предыдущих матчей не свидетельствуют о возможной предвзятости судьи.

Эльфат родился в Марокко и представляет США. Он обладает статусом арбитра ФИФА с 2016 года, а в 2020 и 2022 годах признавался лучшим судьей MLS.

Матч Англия - Аргентина состоится 15 июля в Атланте и начнется в 23:00 по бакинскому времени.