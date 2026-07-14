Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфиналу ЧМ-2026

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфинальному матчу Чемпионата мира-2026 против Испании.

Как сообщает İdman.Biz, нападающего по-прежнему беспокоит правый голеностоп, поврежденный в четвертьфинальной встрече с Марокко.

Мбаппе тренировался отдельно от команды и не работал с мячом. Несмотря на это, ожидается, что форвард выйдет в стартовом составе сборной Франции.

Главный тренер команды Дидье Дешам подтвердил, что Мбаппе сможет принять участие в полуфинале, несмотря на опасения по поводу его физического состояния.