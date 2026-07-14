Холанд обошел все клубы Премьер-лиги по числу подписчиков в Instagram

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд установил новый показатель популярности в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz, во время Чемпионата мира-2026 аудитория нападающего в Instagram увеличилась более чем на 22 миллиона подписчиков. После турнира число подписчиков Холанда достигло примерно 65 миллионов.

По этому показателю норвежец обошел официальные аккаунты всех клубов английской Премьер-лиги. Резкий рост популярности футболиста связывают с результативной игрой сборной Норвегии и его вирусными публикациями во время турнира. Также во время чемпионата мира форвард окончательно вышел за пределы футбольной аудитории: его внешность, харизма и образ сделали норвежца одним из главных секс-символов современного спорта.

Норвегия завершила выступление на Чемпионате мира-2026 в четвертьфинале. Команда уступила сборной Англии в дополнительное время со счетом 1:2. Холанд забил семь мячей на своем дебютном чемпионате мира.