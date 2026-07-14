Тысячи болельщиков встретили сборную Норвегии после ЧМ-2026

Сборная Норвегии вернулась на родину после завершения выступления на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, команду встретили тысячи болельщиков, которые собрались поприветствовать футболистов после успешного выступления на турнире.

Норвежцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2026, где уступили сборной Англии в дополнительное время со счетом 1:2.

Счет в матче открыл Андреас Шельдеруп на 36-й минуте. Еще до перерыва Джуд Беллингем восстановил равновесие, а на 93-й минуте оформил дубль и принес англичанам победу.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.