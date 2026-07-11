Битва за полуфинал ЧМ-2026: Холанд против Кейна, Месси против швейцарской стены – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу осталось разыграть два места в полуфинале. Ранее в четверку сильнейших пробились сборные Франции и Испании. Французы со счетом 2:0 обыграли Марокко, а испанцы благодаря позднему голу Микеля Мерино вырвали победу у Бельгии – 2:1. Теперь эти команды встретятся друг с другом в первом полуфинале.

Как сообщает İdman.Biz, в двух заключительных четвертьфиналах Норвегия сыграет с Англией, а действующий чемпион мира Аргентина встретится со Швейцарией. Победители этих пар сойдутся между собой в полуфинале.

Норвегия – Англия (12 июля, 01:00 по Баку)

Норвегия стала одним из главных открытий турнира. Команда Столе Сольбаккена начала чемпионат с побед над Ираком – 4:1 и Сенегалом – 3:2, а затем уступила Франции – 1:4, причем в заключительном туре тренер предоставил отдых нескольким лидерам. В плей-офф норвежцы сначала прошли Кот-д’Ивуар – 2:1, а затем преподнесли одну из главных сенсаций мундиаля, выбив Бразилию с тем же счетом.

При этом Норвегия забила 12 мячей, но пропустила девять. Она остается единственной командой среди четвертьфиналистов, которая отличалась и пропускала во всех пяти матчах нынешнего чемпионата мира. Этот баланс хорошо отражает стиль скандинавов: они не боятся поднимать линию обороны, активно идут вперед большими силами, но оставляют сопернику пространство для быстрых атак.

Главное оружие норвежцев, конечно же, Эрлинг Холанд. Форвард забил семь голов в четырех матчах турнира, оформив по дублю в играх с Ираком, Сенегалом и Бразилией. Он отличился в 14 последних официальных матчах сборной подряд, забив на этом отрезке 27 мячей. Всего на его счету уже 62 гола в 54 встречах за национальную команду.

Однако сводить игру Норвегии только к передачам на Холанда было бы ошибкой. Мартин Эдегор отвечает за продвижение мяча и последний пас, а Антонио Нуса и Андреас Шельдеруп способны создавать преимущество на флангах. Именно способность Норвегии быстро доставлять мяч Холанду до того, как соперник успеет выстроить оборону, стала одним из ключевых факторов победы над Бразилией.

Англия же прошла групповой этап без поражений. Подопечные Томаса Тухеля обыграли Хорватию – 4:2, сыграли вничью с Ганой – 0:0 и победили Панаму – 2:0. В 1/16 финала англичане справились с ДР Конго – 2:1, а затем в одном из самых драматичных матчей турнира победили хозяев чемпионата из Мексики – 3:2.

В активе англичан 11 голов, десять из которых пришлись на Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Кейн отличился шесть раз, а Беллингем стал первым английским полузащитником, забившим не менее четырех голов на одном чемпионате мира. При этом Эллиот Андерсон лидирует в составе команды по отборам, перехватам, выигранным единоборствам и возвратам владения, обеспечивая необходимый баланс между атакой и обороной.

Перед четвертьфиналом Тухель получил хорошие новости. Деклан Райс, Марк Гехи и Рис Джеймс, ранее занимавшиеся отдельно, вернулись к тренировкам. Защитник Джаррелл Куанса пропустит встречу из-за дисквалификации, а Джордан Хендерсон не участвовал в последнем занятии после перелома руки, полученного в матче с Мексикой.

Норвегия и Англия встречались 12 раз. Англичане одержали семь побед, норвежцы – две, еще три матча завершились вничью. Скандинавы не забивали Англии в четырех последних встречах, а предыдущий поединок соперников состоялся в 2014 году и завершился победой англичан – 1:0. При этом на чемпионатах мира команды еще не играли друг против друга.

Для Норвегии это первый четвертьфинал крупного турнира в истории. Англия дошла до этой стадии чемпионата мира в 11-й раз, но прошла дальше лишь в трех случаях. Кроме того, англичане вылетели в пяти из шести последних матчей плей-офф чемпионатов мира против европейских сборных.

Ключевым станет противостояние в центре поля. Если Райс и Андерсон ограничат свободу Эдегора, Холанду придется бороться за длинные передачи в окружении защитников. Если же норвежский капитан получит время для передач между линиями, высокая оборона Англии может оказаться уязвимой.

Дополнительным фактором станет погода. В Майами объявлено предупреждение из-за жары: ощущаемая температура может приблизиться к 44 градусам. Норвегия прибыла во Флориду раньше и несколько дней тренировалась в подобных условиях, тогда как Англия перебралась туда после тяжелого матча с Мексикой.

Аргентина – Швейцария (12 июля, 05:00 по Баку)

Действующие чемпионы мира остаются единственными, кто в этой части сетки, выигравшие все матчи турнира. На групповом этапе действующие чемпионы мира последовательно обыграли Алжир – 3:0, Австрию – 2:0 и Иорданию – 3:1, набрав девять очков.

Однако в плей-офф команда Лионеля Скалони дважды оказалась на грани вылета. В 1/16 финала аргентинцы только в дополнительное время сломили сопротивление дебютанта турнира Кабо-Верде – 3:2. В 1/8 финала они проигрывали Египту со счетом 0:2 еще на 79-й минуте, но голы Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса принесли им победу – 3:2.

Аргентина забила 14 мячей в пяти матчах. Восемь из них на счету Месси, который делит лидерство в споре бомбардиров с Килианом Мбаппе. Капитан аргентинцев довел число своих голов на чемпионатах мира до рекордного 21 и отличался в девяти последних матчах мундиалей.

Сильная сторона аргентинцев – способность менять ход матча за счет характера и качества отдельных футболистов. Даже когда привычный контроль мяча не приносит результата, команда может рассчитывать на нестандартное решение Месси, подключение Энцо Фернандеса, давление Родриго Де Пауля или своевременный выход Лаутаро Мартинеса.

Одновременно два предыдущих матча выявили уязвимость чемпионов при быстрых контратаках. Кабо-Верде забил им дважды, а Египет долгое время наказывал аргентинцев за медленное возвращение в оборону. Швейцария наверняка постарается использовать пространство за спинами крайних защитников и не станет соревноваться с соперником в продолжительном контроле мяча.

Кристиан Ромеро после встречи с Египтом прошел обследование из-за дискомфорта в икроножной мышце, однако был допущен к игре. Главными кадровыми вопросами Скалони остаются выбор между Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом в атаке, а также между Науэлем Молиной и Гонсало Монтиэлем на правом фланге обороны.

В свою очередь, Швейцария начала турнир с ничьей против Катара – 1:1, пропустив на четвертой добавленной минуте. Затем команда Мурата Якина разгромила Боснию и Герцеговину – 4:1 и победила Канаду – 2:1, заняв первое место в группе. В 1/16 финала швейцарцы уверенно прошли Алжир – 2:0, а в следующем раунде выдержали 120 минут против Колумбии – 0:0 и победили в серии пенальти – 4:3.

За пять матчей Швейцария пропустила всего три мяча. Ее главные преимущества – компактность между линиями, физическая мощь, надежная игра Мануэля Аканджи и уверенность Грегора Кобеля. Гранит Джака контролирует темп и направление атак, а Рубен Варгас и Брель Эмболо способны убежать в свободные зоны при перехватах.

Главная потеря швейцарцев – Йохан Манзамби. Полузащитник, набравший на турнире три гола и две результативные передачи, не восстановился после травмы колена и точно не сыграет с Аргентиной. Его отсутствие лишает команду одного из самых быстрых и продуктивных исполнителей, особенно опасного при переходе из обороны в атаку.

Заметим, что Аргентина и Швейцария до этого момента провели друг с другом семь матчей. Южноамериканцы одержали пять побед, еще две встречи завершились вничью. Швейцария ни разу не побеждала этого соперника. На чемпионатах мира команды встречались дважды: в 1966 году Аргентина выиграла со счетом 2:0, а в 1/8 финала турнира-2014 победила благодаря голу Анхеля Ди Марии в дополнительное время – 1:0.

Стоит отметить, что Швейцария вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1954 года. Давление на нее будет значительно меньше, чем на действующих чемпионов, однако после 120 тяжелых минут против Колумбии команде необходимо выдержать темп Аргентины и не позволить Месси получать мяч перед штрафной.

Кстати, аргентинцам может помочь знакомая обстановка. Команда базируется в Канзас-Сити и уже провела в этом городе два матча группового этапа. Швейцария, напротив, все предыдущие встречи сыграла на западе Северной Америки, включая три последние игры в Ванкувере.