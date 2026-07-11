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Ламин Ямаль: "Если кому-то и нужно бояться, то Франции нас"

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 09:14
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Ламин Ямаль: "Если кому-то и нужно бояться, то Франции нас"

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Франции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, 18-летний футболист заявил, что испанская команда не испытывает страха перед одним из главных фаворитов турнира.

"У нас нет страха. Если кому-то и нужно бояться, то Франции нас. Мы уже выбивали их. Очевидно, что обе команды являются великими сборными мирового уровня. Посмотрим, что произойдет", - сказал Ямаль.

Полуфинальный матч между сборными Франции и Испании состоится 14 июля.

Напомним, что команды уже встречались в полуфинале чемпионата Европы 2024 года. Тогда испанцы одержали победу со счетом 2:1, а затем выиграли турнир, обыграв в финале Англию с тем же счетом.

İdman.Biz
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