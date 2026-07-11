Испания в шаге от мирового рекорда

Сборная Испании установила новый национальный рекорд по количеству матчей без поражений.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, победа над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года стала для "Фурии Рохи" 36-м подряд матчем без поражений.

Этот результат стал лучшим в истории испанской национальной команды. Предыдущий рекорд составлял 35 матчей и был установлен дважды - в период с 2007 по 2009 год, а также с 2023 по 2026 год.

Теперь сборную Испании отделяет всего один матч от мирового рекорда, принадлежащего Италии. "Скуадра адзурра" не проигрывала на протяжении 37 встреч в период с 2018 по 2021 год.

Последний раз испанцы уступали в официальном матче в марте 2023 года, когда проиграли сборной Шотландии со счетом 0:2.