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Мбаппе сыграет в полуфинале ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 00:58
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Мбаппе сыграет в полуфинале ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сможет принять участие в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, повреждение правой стопы, полученное форвардом в четвертьфинальном матче против Марокко, не помешает ему сыграть в следующей встрече.

Во время матча с марокканцами Мбаппе был заменен на 77-й минуте после полученной травмы. Сразу после ухода с поля футболисту приложили холодный компресс.

По информации источника, уже в субботу француз должен вернуться к тренировкам в общей группе, хотя его нагрузка будет дозироваться, чтобы он смог выйти на поле в полуфинале против Испании или Бельгии.

Кроме того, к следующему матчу должен восстановиться полузащитник Орельен Тчуамени, пропустивший две предыдущие встречи из-за травмы бедра.

İdman.Biz
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