Мбаппе сыграет в полуфинале ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сможет принять участие в полуфинале чемпионата мира 2026 года.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, повреждение правой стопы, полученное форвардом в четвертьфинальном матче против Марокко, не помешает ему сыграть в следующей встрече.
Во время матча с марокканцами Мбаппе был заменен на 77-й минуте после полученной травмы. Сразу после ухода с поля футболисту приложили холодный компресс.
По информации источника, уже в субботу француз должен вернуться к тренировкам в общей группе, хотя его нагрузка будет дозироваться, чтобы он смог выйти на поле в полуфинале против Испании или Бельгии.
Кроме того, к следующему матчу должен восстановиться полузащитник Орельен Тчуамени, пропустивший две предыдущие встречи из-за травмы бедра.