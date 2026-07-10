Винисиус извинился перед болельщиками после провала Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор впервые обратился к болельщикам после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, футболист опубликовал эмоциональное заявление в социальных сетях, попросив прощения у поклонников национальной команды.

"Носить футболку сборной - величайшая гордость в моей жизни, и вылететь с чемпионата мира уже на стадии 1/8 финала - это чувство, которое трудно описать. Я знаю, насколько усердно готовился, насколько был сосредоточен, насколько сильно хотел этого - ради вас и ради своей семьи.

Чувство разочарования просто огромное. У нас была достаточно сильная команда, чтобы добиться большего, но нам это не удалось. Прошу прощения и буду продолжать бороться за нашу мечту - снова подняться на вершину мирового футбола", - написал Винисиус.

Напомним, сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира, уступив Норвегии в матче 1/8 финала со счетом 1:2. Это стало худшим результатом "Селесао" на мировых первенствах в XXI веке.