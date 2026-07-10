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Ямаль: "В кино - Брэд Питт, в футболе - Криштиану Роналду"

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 19:16
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Ямаль: "В кино - Брэд Питт, в футболе - Криштиану Роналду"

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о том, что означает слово "аура", приведя в пример знаменитостей из мира кино и футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, 18-летний футболист назвал Криштиану Роналду человеком с особой харизмой.

"Да, аура - это когда у человека сильное присутствие. Когда кто-то входит в помещение, и ты чувствуешь что-то особенное. Например, когда смотришь фильм, видишь кого-то и говоришь: "Вау!" Как когда видишь Брэда Питта. А в футболе хорошим примером является Криштиану Роналду", - заявил Ямаль.

Сегодня, 10 июля, сборная Испании сыграет с Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Победитель встречи выйдет в полуфинал, где встретится со сборной Франции.

İdman.Biz
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