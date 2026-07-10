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Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 14:54
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Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд раскритиковал работу судейской бригады в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между Францией и Марокко.

Как сообщает İdman.Biz, форвард отреагировал на один из самых обсуждаемых эпизодов встречи.

Речь идет о пенальти, назначенном после нарушения Нуссаира Мазрауи против Килиана Мбаппе. Главный арбитр матча Факундо Тельо из Аргентины указал на 11-метровую отметку, однако из-за проверки VAR исполнение удара было отложено более чем на три минуты.

Многие болельщики и эксперты считают, что длительная пауза могла повлиять на психологическое состояние Мбаппе. В итоге капитан сборной Франции не реализовал пенальти, а голкипер Марокко Ясин Буну отразил его удар.

После матча Холанд опубликовал в соцсетях кадр из телевизионной трансляции и высказал недовольство задержкой перед ударом.

"Ждать пять минут, чтобы пробить пенальти, - это слишком", - написал норвежский нападающий.

Отметим, что Франция победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2026.

İdman.Biz
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