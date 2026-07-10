У сборной Англии возникла серьезная проблема перед матчем с Норвегией

Полузащитник сборной Англии по футболу Деклан Райс столкнулся с проблемами со здоровьем перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии.
Как сообщает İdman.Biz, футболист "Арсенала" заразился кишечной инфекцией и второй день подряд не принимает участие в тренировках команды.
Болезнь также усугубила прежнюю проблему Райса, связанную с нервным дискомфортом в задней поверхности бедра и области спины.
Медицинский штаб сборной Англии принял необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции среди других игроков команды.
Участие 26-летнего полузащитника в четвертьфинальном матче против Норвегии пока остается под вопросом.
Похожая ситуация наблюдается и в сборной Норвегии. Главный тренер команды Столе Сольбаккен сообщил, что в составе есть случаи температуры, кашля и хрипов.
По словам специалиста, сначала температура поднялась у Йоргена Странна Ларсена, после чего похожие симптомы появились и у других представителей команды.
Матч Англия - Норвегия пройдет 11 июля в Майами. По бакинскому времени встреча начнется 12 июля в 01:00.