У сборной Англии возникла серьезная проблема перед матчем с Норвегией

Полузащитник сборной Англии по футболу Деклан Райс столкнулся с проблемами со здоровьем перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, футболист "Арсенала" заразился кишечной инфекцией и второй день подряд не принимает участие в тренировках команды.

Болезнь также усугубила прежнюю проблему Райса, связанную с нервным дискомфортом в задней поверхности бедра и области спины.

Медицинский штаб сборной Англии принял необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции среди других игроков команды.

Участие 26-летнего полузащитника в четвертьфинальном матче против Норвегии пока остается под вопросом.

Похожая ситуация наблюдается и в сборной Норвегии. Главный тренер команды Столе Сольбаккен сообщил, что в составе есть случаи температуры, кашля и хрипов.

По словам специалиста, сначала температура поднялась у Йоргена Странна Ларсена, после чего похожие симптомы появились и у других представителей команды.

Матч Англия - Норвегия пройдет 11 июля в Майами. По бакинскому времени встреча начнется 12 июля в 01:00.