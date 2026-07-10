Франция превратила полуфинал ЧМ в привычку: эпоха Мбаппе продолжается - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Сборная Франции продолжает превращать исключительные результаты на чемпионатах мира по футболу в обыденность. Победа над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале ЧМ-2026 вывела команду Дидье Дешама в третий полуфинал подряд и еще раз подтвердила: главной константой современного международного футбола остаются именно "трехцветные".

Как сообщает İdman.Biz, французы забили оба мяча после перерыва. Килиан Мбаппе, не реализовавший пенальти в первом тайме, открыл счет после часа игры, а спустя шесть минут Усман Дембеле окончательно снял вопрос о победителе. При этом Марокко нанесло свой первый и единственный удар в створ только на 84-й минуте. Для Франции этот матч стал третьим подряд в плей-офф нынешнего турнира, завершенным без пропущенных голов.

Три чемпионата мира — три полуфинала

Главный результат этой победы выходит далеко за рамки одного матча. Франция добралась до полуфинала третьего чемпионата мира подряд:

- в 2018 году команда стала чемпионом;

- в 2022-м дошла до финала, где уступила Аргентине в серии пенальти;

- в 2026-м вновь вошла в четверку сильнейших.

Речь идет не просто о стабильности, а о редчайшем для мирового футбола достижении. Франция стала лишь третьей сборной в истории, которой удалось выйти как минимум в полуфинал на трех мундиалях подряд.

Ранее подобное удавалось Бразилии, попадавшей в четверку сильнейших в 1994, 1998 и 2002 годах, а также Германии. Немцы установили рекорд, сыграв в четырех полуфиналах подряд — с 2002 по 2014 год.

Теперь Франция находится всего в одном турнире от повторения немецкого достижения. Но уже сегодня можно говорить о полноценной французской эпохе. За последние три чемпионата мира команда провела уже как минимум 21 матч, добралась до решающей недели каждого турнира и ни разу не позволила соперникам остановить себя раньше полуфинала.

Особенно впечатляет то, что французская стабильность сохраняется в период обновления состава. Изменяются защитники, полузащитники и партнеры Мбаппе в атаке, но сама система продолжает работать. Франция может побеждать за счет скорости, контроля мяча, глубины состава, стандартных положений или прагматичной игры без риска.

Именно поэтому ее успехи все сложнее объяснять только наличием талантливого поколения.

Марокко снова остановили на отметке "2:0"

Для сборной Марокко поражение оказалось болезненно знакомым. Второй чемпионат мира подряд именно Франция завершила выступление североафриканской команды — и оба раза с одинаковым счетом.

14 декабря 2022 года французы победили Марокко со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Тогда отличились Тео Эрнандес и Рандаль Коло Муани. Марокканцы много владели мячом, оказывали давление и создавали опасные эпизоды, однако Франция выдержала его и наказала соперника за ошибки.

Спустя четыре года история повторилась уже в четвертьфинале. Снова Франция, снова два безответных мяча и снова ощущение, что марокканцы уперлись в команду, которая лучше всех умеет управлять матчами на выбывание.

Разница лишь в том, что в 2022 году выход Марокко в полуфинал воспринимался как историческая сенсация. В 2026-м команда уже приехала в статусе признанной силы, прошла Нидерланды и Канаду, однако вновь не смогла преодолеть французский барьер.

За два матча чемпионатов мира Марокко провело против Франции 180 минут и не забило ни одного мяча.

Мбаппе догнал Месси — теперь у обоих по 20

Главным лицом французского успеха вновь стал Килиан Мбаппе. Его гол в ворота Марокко оказался восьмым на нынешнем чемпионате мира и 20-м в карьере на мундиалях.

По обоим показателям француз сравнялся с Лионелем Месси. На ЧМ-2026 у двух суперзвезд теперь по восемь голов, а за всю историю выступлений на чемпионатах мира — по 20. Аргентинец, которому 39 лет, еще должен провести четвертьфинал против Швейцарии, тогда как Мбаппе уже гарантированно сыграет в полуфинале.

Эта дуэль символично продолжает сюжет предыдущего чемпионата мира. В Катаре Мбаппе завершил турнир с восемью голами и получил "Золотую бутсу", тогда как Месси забил семь раз, но выиграл главный трофей.

Теперь оба уже повторили свои показатели четырехлетней давности, хотя чемпионат еще не завершен.

Разница заключается в возрасте и перспективах. Месси проводит шестой и, вероятнее всего, последний чемпионат мира. Мбаппе же только 27 лет. Теоретически он способен сыграть еще как минимум на двух мундиалях и установить рекорд, который будет чрезвычайно сложно превзойти.

До начала четвертьфинала француз имел 19 голов на чемпионатах мира: четыре он забил в 2018 году, восемь — в 2022-м и семь — в первых матчах турнира 2026 года. Гол Марокко довел его общий результат до 20.

Особенно впечатляет скорость, с которой Мбаппе достиг этой отметки. Он стал самым молодым футболистом, проведшим 20 матчей на чемпионатах мира, а встреча с Марокко позволила ему сравняться с Уго Льорисом по количеству игр на мундиалях среди французских футболистов.

Мбаппе уже не просто главный бомбардир Франции на чемпионатах мира. Он постепенно формирует собственную статистическую эпоху.

Дешам переписывает тренерскую историю

Однако сводить успех Франции исключительно к Мбаппе было бы слишком просто. Ключевой фигурой всей этой серии остается Дидье Дешам.

Он возглавлял сборную на чемпионатах мира 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. За это время Франция только однажды не дошла до полуфинала — в 2014-м, когда уступила будущему чемпиону Германии в четвертьфинале.

Победа над Марокко стала для Дешама 20-й на чемпионатах мира в качестве главного тренера и десятой в матчах плей-офф. Оба показателя являются рекордными. Кроме того, француз провел 25-й матч на мундиалях в качестве наставника и сравнялся по этому показателю с легендарным тренером сборной ФРГ Хельмутом Шеном.

Уникальность Дешама заключается еще и в том, что он уже становился чемпионом мира как капитан сборной в 1998 году и как главный тренер в 2018-м. Если Франция выиграет турнир 2026 года, он станет двукратным чемпионом мира в роли тренера, оставаясь при этом победителем мундиаля как футболист.

Но важнее другое: Дешам построил команду, которая практически никогда не теряет контроль над ситуацией.

Францию нередко критикуют за осторожность и отсутствие яркой игры. Однако на чемпионатах мира ее прагматизм превращается в решающее преимущество. Команда может уступить территорию, отказаться от бессмысленного владения мячом и провести часть встречи без большого количества моментов, но почти всегда сохраняет структуру и знает, когда нанести удар.

Франция выигрывает не только атакой

Нынешний чемпионат показывает, что "трехцветные" становятся еще более универсальными.

До четвертьфинала Франция выиграла все пять матчей турнира. После победы над Марокко серия увеличилась до шести. На стадии плей-офф команда последовательно прошла Швецию, Парагвай и Марокко, не пропустив от них ни одного гола.

При этом в составе достаточно атакующих исполнителей, способных решить эпизод индивидуально: Мбаппе, Дембеле, Майкл Олисе, Брэдли Барколя. Олисе перед четвертьфиналом лидировал на турнире по числу результативных передач — пять.

Получается почти идеальное сочетание: команда обладает одной из сильнейших атакующих линий чемпионата, но в решающих матчах опирается прежде всего на дисциплину и надежность.

Мбаппе может не реализовать пенальти — и все равно забить позднее. Марокко может сохранять минимальное отставание — и пропустить второй мяч через несколько минут. Соперник может рассчитывать на заключительный штурм — но к этому времени Франция уже контролирует пространство и темп.

Именно эта способность переживать неудачные отрезки отличает чемпионские команды от просто талантливых.

Династия, которой не хватает еще одного титула

Франция уже гарантировала себе как минимум матч за третье место. Но для этой команды любой результат, кроме победы в финале, вряд ли будет восприниматься как абсолютный успех.

После "золота" 2018 года последовало поражение в финале 2022-го. Теперь у французов появился шанс сыграть в третьем финале подряд. В истории чемпионатов мира только сборные ФРГ и Бразилии доходили до решающего матча на трех последовательных турнирах.

Для этого команде Дешама необходимо победить Испанию или Бельгию.

Франция уже находится среди величайших сборных своего времени. Но победа на ЧМ-2026 окончательно превратит нынешнее поколение в футбольную династию: два титула за три турнира, три финала подряд и Мбаппе в роли нового абсолютного рекордсмена чемпионатов мира.

Пока же можно констатировать другое. Соперники меняются, турнир расширяется, появляются новые претенденты и новые звезды, но полуфинал чемпионата мира снова начинается с Франции.

Для большинства сборных выход в четверку сильнейших — историческое событие. Для команды Дешама он постепенно становится обязательным пунктом программы.