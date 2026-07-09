Защитник сборной Англии Куанса дисквалифицирован на два матча

Защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил дисквалификацию на два матча в связи с получением красной карточки в ходе матча с Мексикой (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Куанса пропустит матч 1/4 финала с Норвегией, который состоится 12 июля, а также игру полуфинала мирового первенства в случае победы сборной Англии.

Напомним, защитник сборной Англии получил прямую красную карточку по решению главного арбитра Алирезы Фагани. Куанса в подкате нанес удар по ноге защитника соперника Хесуса Гальярдо. Футбольная ассоциация Англии хотела обжаловать дисквалификацию своего защитника.