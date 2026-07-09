Журналисты устроили скандал на пресс-конференции Браима Диаса - ВИДЕО

Пресс-конференция полузащитника сборной Марокко по футболу Браима Диаса перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Франции отметилась скандальным эпизодом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, во время мероприятия между двумя журналистами возник конфликт.

Инцидент произошел в момент, когда Диас отвечал на вопрос. Один из представителей СМИ обвинил другого в том, что тот его ударил, после чего между ними началась громкая перепалка.

Ситуация быстро стала напряженной. В зале послышались возмущенные голоса, а другим журналистам и организаторам пришлось вмешаться, чтобы успокоить участников конфликта.

На происходящее отреагировали и представители ФИФА, которые помогли восстановить порядок и продолжить пресс-конференцию.

Сам Диас выглядел растерянным и некоторое время пытался понять, что происходит. После паузы футболист признался, что из-за шума забыл заданный ему вопрос.

Вскоре пресс-конференция была продолжена.

Отметим, что матч Франция - Марокко состоится сегодня. Встреча начнется в 23:59 по бакинскому времени.