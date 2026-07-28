28 Июля 2026
RU

Скалони впервые высказался после поражения в финале ЧМ: "Простите меня"

ЧМ-2026
Новости
28 Июля 2026 13:07
35
Скалони впервые высказался после поражения в финале ЧМ: "Простите меня"

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони впервые высказался после поражения в финале чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 48-летний специалист опубликовал обращение в социальной сети, поблагодарив болельщиков за неизменную поддержку и попросив прощения за то, что не смог вновь подарить им радость победы на мировом первенстве.

"После напряженной недели, в течение которой грусть сменялась радостью, слезы — улыбками, волнение — спокойствием, а воодушевление — умиротворением, я наконец нашел время написать несколько слов. Я не очень люблю социальные сети, но, вероятно, это лучший способ обратиться ко всем вам.

Я могу сказать лишь одно: простите меня. Я не смог завоевать для вас еще один кубок и подарить новую радость, которая позволила бы вам хотя бы на несколько дней забыть если не обо всех, то хотя бы о некоторых жизненных трудностях", — написал Скалони.

Наставник аргентинской сборной также отдельно поблагодарил футболистов, назвав их "моими воинами".

"Я хочу, чтобы вы никогда не забывали, что эти футболисты пытались вам показать. Упорство, желание, амбиции, веру, борьбу до конца, нежелание сдаваться и способность оставаться на ногах, даже когда они уже не слушаются... Именно это и есть настоящий кубок.

Я бесконечно благодарен тренерскому штабу, своим футболистам, сотрудникам Ассоциации футбола Аргентины, всем, кто трудился, чтобы облегчить нашу работу, а также каждому из вас за любовь и поддержку", — добавил он.

Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира-2026 со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время. Аргентинцы не смогли защитить титул, завоеванный на мировом первенстве в Катаре.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В США изучают возможные связи президента ФИФА с Белым домом
10:20
ЧМ-2026

В США изучают возможные связи президента ФИФА с Белым домом

Конгрессмен потребовал от Джанни Инфантино раскрыть контакты с администрацией Дональда Трампа

Инфантино ответил на критику чемпионата мира-2026
04:10
ЧМ-2026

Инфантино ответил на критику чемпионата мира-2026

Президент ФИФА призвал прекратить распространять негатив и заявил, что турнир стал праздником единства
Назван лучший гол ЧМ-2026 по футболу - ВИДЕО
27 Июля 20:43
ЧМ-2026

Назван лучший гол ЧМ-2026 по футболу - ВИДЕО

Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал выиграл голосование болельщиков, опередив ряд звезд мирового футбола
Жена Роналдо поделилась архивным видео с ЧМ-2026 - ВИДЕО
26 Июля 14:15
ЧМ-2026

Жена Роналдо поделилась архивным видео с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Селина Локс опубликовала кадры, снятые во время чемпионата мира в США
Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико
26 Июля 05:30
ЧМ-2026

Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико

На мероприятии присутствовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также более 200 иностранных делегатов
ЧМ-2026 стал самым доходным для ФИФА, но остался лишь третьим по расходам организаторов
26 Июля 01:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026 стал самым доходным для ФИФА, но остался лишь третьим по расходам организаторов

Лидером на долгие годы может остаться мундиаль в Катаре

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом