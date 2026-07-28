Скалони впервые высказался после поражения в финале ЧМ: "Простите меня"

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони впервые высказался после поражения в финале чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 48-летний специалист опубликовал обращение в социальной сети, поблагодарив болельщиков за неизменную поддержку и попросив прощения за то, что не смог вновь подарить им радость победы на мировом первенстве.

"После напряженной недели, в течение которой грусть сменялась радостью, слезы — улыбками, волнение — спокойствием, а воодушевление — умиротворением, я наконец нашел время написать несколько слов. Я не очень люблю социальные сети, но, вероятно, это лучший способ обратиться ко всем вам.

Я могу сказать лишь одно: простите меня. Я не смог завоевать для вас еще один кубок и подарить новую радость, которая позволила бы вам хотя бы на несколько дней забыть если не обо всех, то хотя бы о некоторых жизненных трудностях", — написал Скалони.

Наставник аргентинской сборной также отдельно поблагодарил футболистов, назвав их "моими воинами".

"Я хочу, чтобы вы никогда не забывали, что эти футболисты пытались вам показать. Упорство, желание, амбиции, веру, борьбу до конца, нежелание сдаваться и способность оставаться на ногах, даже когда они уже не слушаются... Именно это и есть настоящий кубок.

Я бесконечно благодарен тренерскому штабу, своим футболистам, сотрудникам Ассоциации футбола Аргентины, всем, кто трудился, чтобы облегчить нашу работу, а также каждому из вас за любовь и поддержку", — добавил он.

Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира-2026 со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время. Аргентинцы не смогли защитить титул, завоеванный на мировом первенстве в Катаре.