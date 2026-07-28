В США изучают возможные связи президента ФИФА с Белым домом

Член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин потребовал от президента ФИФА Джанни Инфантино предоставить подробную информацию о его связях с администрацией Дональда Трампа.

Как сообщает İdman.Biz, конгрессмен направил главе ФИФА официальное письмо и потребовал сохранить всю переписку сотрудников организации с представителями администрации Трампа и его инаугурационного комитета. Речь идет в том числе о сообщениях в Signal, Telegram, WhatsApp, а также на платформах X и Truth Social.

Раскин также хочет, чтобы Инфантино лично дал показания и представил документы, касающиеся возможных подарков, выплат и других льгот, которые могли быть предоставлены Дональду Трампу или связанным с ним лицам.

Кроме того, конгрессмен запросил материалы о продаже билетов на мероприятия ФИФА, контактах организации с американскими чиновниками, а также данные о посещениях офиса федерации в здании Trump Tower.

Ранее портал City AM сообщал, что некоммерческая организация FairSquare направила в Международный олимпийский комитет жалобу на действия Инфантино. По данным издания, глава ФИФА мог нарушить данное им в 2020 году обязательство действовать независимо от коммерческих и политических интересов из-за возможного давления со стороны Трампа.