В российской Госдуме поставили под сомнение право Плющенко воспитывать юных фигуристов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы России Дмитрий Свищев выступил с резкой критикой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, фактически поставив под сомнение его право заниматься воспитанием молодых спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для критики стали слова Плющенко о том, что российские фигуристы сталкиваются с «деградацией» из-за отсутствия международных стартов. Такое заявление он сделал, комментируя переход своего 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана.

“Евгений Плющенко сейчас занимается своей академией фигурного катания. И встает вопрос, а можно ли ему доверять школу? Как он может воспитать детей и что может передать тем, кого тренирует? Где преемственность российской школы фигурного катания и где патриотизм? Как он может рассказывать детям, которых тренирует, о патриотизме, если он своего собственного ребенка отправил выступать за другую страну? Вопросов к Плющенко очень много”, - цитирует РИА Новости Свищева.

Заметим, что ранее сообщалось, что Евгений Плющенко намерен открыть собственную академию фигурного катания в Азербайджане. На этом фоне слова российского депутата, фактически поставившего под сомнение право олимпийского чемпиона воспитывать юных фигуристов, приобрели дополнительный резонанс.

Между тем переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана продолжает вызывать широкий общественный резонанс в России. Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, а также министр спорта России Михаил Дегтярев выступили с критикой в адрес семьи Плющенко. В частности, Дегтярев назвал семью Плющенко релокантами.

Кроме того, недавно сам Александр Плющенко оказался в центре внимания после своих высказываний о чемпионате мира по футболу 2026 года. Представляющий Азербайджан 13-летний фигурист в сравнении с легендарным вратарем Львом Яшином сделал выбор в пользу голкипера Кабо-Верде Возиньи. Также он критиковал сборную Аргентины и ушел в баню во время решающих эпизодов финала ЧМ-2026.