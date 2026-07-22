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Евгений Плющенко: "Помогу развитию фигурного катания в Азербайджане"

Зимние виды спорта
Новости
22 Июля 2026 17:41
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Евгений Плющенко: "Помогу развитию фигурного катания в Азербайджане"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко намерен содействовать развитию этого вида спорта в Азербайджане.

По словам спортсмена, его сотрудничество с основателем Sea Breeze Эмином Агаларовым началось несколько лет назад во время организации ледовых шоу в стране. Позднее стороны обсудили перспективы развития фигурного катания в Азербайджане.

"Во время одного из наших разговоров Эмин сказал, что хочет построить ледовые арены в Sea Breeze, и пригласил меня работать с детьми и помогать развитию фигурного катания. Я с удовольствием согласился. Готов помогать вашей дружественной стране и вносить вклад в дружбу между Россией и Азербайджаном. У спорта нет границ, он должен только объединять людей", - цитирует Плющенко АЗЕРТАДЖ.

Спортсмен также прокомментировал победу на турнире Crocus Fitness Padel Cup, который прошел в Sea Breeze в рамках международного музыкального фестиваля DREAM FEST.

"Я доволен победой. Конечно, есть спортсмены, которые профессионально занимаются паделом, поэтому соревноваться с ними непросто. Но мне нравится, что даже при разном уровне команд сохраняется спортивная борьба. На турнире, организованном Эмином, использовался формат Pro-Am, в котором профессионалы выступают вместе с любителями. Это было очень интересно", - сказал Плющенко.

Олимпийский чемпион добавил, что занимается паделом около года и за это время данный вид спорта стал одним из его любимых.

"Я очень люблю падел. Играю всего год, но уже построил корты у себя дома в Москве, поэтому постоянно тренируюсь. Мне действительно нравится эта игра", - отметил он.

Плющенко также сообщил, что его сын Александр с нынешнего сезона будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

"Впереди у нас международные турниры и этапы Гран-при. Сначала отправимся в Турцию, затем в Грузию. Надеюсь, все пройдет хорошо", - заявил фигурист.

Он выразил уверенность, что у Александра есть хорошие перспективы в составе сборной Азербайджана.

İdman.Biz
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