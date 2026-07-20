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Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
20 Июля 2026 02:03
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Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Окончен финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Победу со счетом 1:0 в этой игре одержала национальная команда Испании. Встреча состоялась на стадионе "Метлайф" (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

На 90+3-й минуте у аргентинцев удален Энцо Фернандес за вторую желтую карточку. На 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол в этом матче.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счетом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

01:45

Испания выходит вперед в матче с Аргентиной.

Как сообщает İdman.Biz, на 106-й минуте счет открыл Ферран Торрес.

01:18

Завершилось основное время финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, в течение 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга. Теперь командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут.

23:00

Стартовал финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, решающая встреча проходит на стадионе "Метлайф".

Стартовый состав сборной Аргентины: Э. Мартинес, Монтьель, Ромеро, Л. Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Гонсалес, Месси, Альварес.

Стартовый состав сборной Испании: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Баэна, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

10:05

Сегодня, 19 июля, станет известен победитель чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в финальном матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающая игра пройдет на стадионе "Нью-Йорк/Нью-Джерси" в американском штате Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Испания подошла к турниру в статусе действующего чемпиона Европы, а Аргентина защищает титул победителя чемпионата мира и обладателя Кубка Америки.

На пути к финалу команда Луиса де ла Фуэнте выбила из борьбы Францию, одержав победу со счетом 2:0. Аргентина под руководством Лионеля Скалони в полуфинале оказалась сильнее Англии - 2:1.

Для сборной Аргентины сегодняшняя победа может стать четвертой в истории на чемпионатах мира после триумфов 1978, 1986 и 2022 годов. Испания, в свою очередь, постарается завоевать второй мировой титул после успеха на мундиале 2010 года в ЮАР.

Ожидается, что финал станет главным событием мирового футбола этого года, ведь на поле сойдутся две сильнейшие команды турнира, а также действующие чемпионы мира и Европы. Победитель матча станет первым обладателем Кубка мира в новом 48-командном формате турнира.

İdman.Biz
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