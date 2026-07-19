"Барселона" анонсировала финал ЧМ-2026 постером с Месси и восемью игроками клуба

Испанская "Барселона" опубликовала специальный пост, посвященный финалу чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, на опубликованном в социальной сети X изображении представлены восемь действующих футболистов каталонского клуба в форме сборной Испании, а также бывший лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси, который выведет на поле сборную Аргентины.

Публикация сопровождается надписью: "Одна мечта. Нью-Йорк - конечная остановка".

Финальный матч пройдет сегодня на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США). Главным арбитром встречи назначен словенец Славко Винчич.

Напомним, на пути к финалу сборная Испании обыграла Францию (2:0), а Аргентина оказалась сильнее Англии (2:1).