Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В ночь с 18 на 19 июля на чемпионате мира по футболу будет определен обладатель бронзовых медалей. На поле стадиона "Хард-Рок" в Майами выйдут сборные Франции и Англии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 01:00 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен венесуэлец Хесус Валенсуэла. Помогать ему будут соотечественники Хорхе Уррего и Тулио Морено.

Обе команды ехали в Северную Америку за главным трофеем, поэтому матч за третье место вряд ли способен полностью избавить их от разочарования. Французы в полуфинале уступили Испании со счетом 0:2. Команда Дидье Дешама не смогла справиться с контролем мяча соперника и впервые за три последних чемпионата мира не пробилась в финал.

В свою очередь, Англия находилась еще ближе к решающему матчу. После гола Энтони Гордона британцы вели у Аргентины до 85-й минуты, но затем пропустили от Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса – 1:2. Это поражение стало для команды Томаса Тухеля первым в 15 официальных встречах под руководством немецкого специалиста.

До матча в Майами сборные Франции и Англии встречались 32 раза. Преимущество в общей статистике на стороне англичан: 17 побед против 10 у французов, еще пять игр завершились вничью. На чемпионатах мира соперники провели три матча: Англия победила со счетом 2:0 в 1966 году и 3:1 в 1982-м, а Франция взяла верх в четвертьфинале ЧМ-2022 – 2:1. Таким образом, баланс встреч на мировых первенствах составляет 2:1 в пользу англичан.

Заметим, что для французской сборной встреча приобретает особое значение. Она станет последней для Дидье Дешама на посту главного тренера. Специалист возглавляет команду с 2012 года, выиграл чемпионат мира-2018 и дошел до финала ЧМ-2022. Матч с Англией станет для него 187-м у руля национальной команды. На счету Дешама 121 победа – рекордный показатель среди тренеров французской сборной.

Сам наставник признал, что ни одна из команд не хотела участвовать в "бронзовом финале", однако подчеркнул, что футболисты обязаны достойно завершить турнир. Защитник Ибраима Конате также заявил, что сборная хочет победить ради уходящего тренера.

Не исключено, что оба наставника могут значительно изменить стартовые составы. Дешам сообщил о травмах и недоступности нескольких игроков, не назвав их имен. Килиан Мбаппе готов выйти на поле, но его появление с первых минут не гарантировано.

У англичан же под вопросом участие Риса Джеймса, получившего повреждение в полуфинале. Джордан Хендерсон не сыграет из-за травмы руки, а уставший Деклан Райс может получить отдых. Возможность проявить себя могут получить Кобби Майну, Маркус Рэшфорд, Олли Уоткинс, Айвен Тоуни и другие футболисты, имевшие меньше игровой практики.

Несмотря на утешительный статус матча, на поле продолжится борьба за индивидуальные награды.

Мбаппе забил восемь голов и делит лидерство в споре бомбардиров с Лионелем Месси. У Харри Кейна и Джуда Беллингема по шесть мячей. Оба уже повторили рекорд сборной Англии по количеству голов на одном чемпионате мира.

В то же время Майкл Олисе лидирует на турнире с пятью результативными передачами. Еще один ассист позволит французу повторить достижение Пеле, сделавшего шесть голевых передач на ЧМ-1970.

Стоит отметить, что Франция в четвертый раз сыграет в матче за третье место. Ранее она победила ФРГ со счетом 6:3 в 1958 году и Бельгию – 4:2 в 1986-м, а в 1982 году уступила Польше – 2:3.

Для Англии это будет третья попытка завоевать бронзу. В 1990 году британцы проиграли Италии – 1:2, а в 2018-м – Бельгии со счетом 0:2. Победа в Майами станет для команды лучшим результатом на чемпионатах мира после золота 1966 года и лучшим выступлением за пределами Англии.

Рекорд по количеству побед в матчах за третье место принадлежит Германии. Немецкая сборная завоевывала бронзовые медали четыре раза – в 1934, 1970, 2006 и 2010 годах.

Отметим, что игры за третье место часто называют ненужными, поскольку их участники еще не успевают восстановиться после упущенной возможности попасть в финал. Однако именно отсутствие максимального давления обычно делает такие встречи открытыми и результативными.

Матч за бронзу проводится на чемпионатах мира с 1934 года. Ни одна такая встреча не дошла до серии пенальти, а дополнительное время потребовалось лишь однажды – Франции и Бельгии в 1986 году. После победы Польши над Бразилией со счетом 1:0 в 1974-м во всех бронзовых финалах забивалось не менее двух голов.

Именно в матче за третье место ЧМ-1958 Жюст Фонтен забил четыре мяча и довел свой результат до рекордных 13 голов за один турнир. А в 2002 году турок Хакан Шукюр поразил ворота Южной Кореи через 11 секунд после стартового свистка, установив рекорд чемпионатов мира.