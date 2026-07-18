Ди Мария отказался ехать на финал ЧМ-2026: "Вы с ума сошли?"

Бывший футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил, что не будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании.

Как сообщает İdman.Biz, экс-полузащитник решил остаться дома, поскольку не хочет сглазить национальную команду.

"Поехать на финал? Нет, вы с ума сошли? Я ни за что не поеду. Не хочу сглазить команду. Останусь дома и посмотрю матч по телевизору. Ребята прекрасно знают, что я поддерживаю их с самого первого матча", - сказал Ди Мария.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля.

Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 команда победила Францию в серии пенальти.