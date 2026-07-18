Гари Невилл раскритиковал Тухеля за поражение Англии от Аргентины

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Англия повела благодаря голу Энтони Гордона на 55-й минуте, однако в концовке пропустила от Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, эксперт не согласился со словами немецкого специалиста о том, что контроль мяча не заложен в футбольной ДНК англичан так, как у испанцев и аргентинцев.

Невилл напомнил, что Тухель не использовал Кобби Майну и Букайо Саку, а также не включил в заявку на турнир Фила Фодена, Коула Палмера, Адама Уортона, Моргана Гиббс-Уайта и Трента Александер-Арнольда.

"Он не выпустил Майну, который умеет обращаться с мячом лучше большинства. Он не выпустил Саку, который, вероятно, тоже превосходит многих в этом компоненте. Кроме того, дома остались Фоден, Палмер, Уортон, Гиббс-Уайт и Александер-Арнольд - техничные игроки. Он отказался от футболистов, которые могли бы стать звездами поколения", - заявил Невилл.

Бывший футболист также подверг критике решения Тухеля после того, как Англия открыла счет.

"Думаю, позднее он спросит себя: правильный ли сигнал я послал игрокам после забитого мяча? Он выпустил трех защитников раньше, чем нападающего. Говорю это без желания делать резкие заявления, но он пожалеет об этом. Тухель дал команде сигнал удерживать преимущество. Игроки опускались все глубже к своей штрафной, а заменами он не помог им выбраться оттуда", - добавил эксперт.

Напомним, что Англия повела благодаря голу Энтони Гордона на 55-й минуте, однако в концовке пропустила от Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.