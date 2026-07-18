Родри рассказал, как Испания намерена остановить Месси в финале ЧМ-2026

Капитан сборной Испании Родри поделился мнением о том, как его команда должна сдержать лидера сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, полузащитник считает, что главным оружием испанцев станет высокий прессинг.

"Первое — оттеснить его подальше от штрафной. Второе — когда уже приходится обороняться, нужно быть ближе, действовать агрессивнее, не садиться слишком низко. Мы — команда, которая прессингует вперед, заставляя соперника откатываться назад, это будет главным ключом. Но с Лео, который часто непредсказуем, надо быть очень внимательным", — заявил Родри.

Испанец также назвал Месси лучшим игроком нынешнего чемпионата мира, отметив, что даже в 39 лет капитан аргентинской сборной остается ключевой фигурой команды.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля.