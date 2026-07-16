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Джуд Беллингем может досрочно завершить участие в ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 11:14
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Джуд Беллингем может досрочно завершить участие в ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем может пропустить матч за третье место чемпионата мира 2026 года против Франции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Talksport, футболист рискует получить дисквалификацию за инцидент после полуфинальной встречи с Аргентиной.

Отметим, что после финального свистка Беллингем подошел со спины к защитнику аргентинской команды Валентину Барко и ударил его ладонью по затылку. В ответ Барко оттолкнул англичанина, после чего между футболистами возникла стычка.

Эпизод остался без внимания арбитров, однако ФИФА может изучить видеозапись и применить к Беллингему дисциплинарные санкции. Официально о начале разбирательства пока не объявлено.

В случае дисквалификации полузащитник не сможет принять участие в матче за третье место против Франции.

Англия уступила Аргентине в полуфинале со счетом 1:2. Команда Лионеля Скалони вышла в финал, где сыграет с Испанией.

10:33

Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем ударил защитника Аргентины Валентина Барко после полуфинального матча чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, после финального свистка аргентинские футболисты начали праздновать победу со счетом 2:1.

На распространившихся кадрах видно, как Беллингем подошел к Барко со спины и ударил его ладонью по затылку. В ответ аргентинец развернулся и оттолкнул соперника в грудь.

До этого эпизода Барко не контактировал с английским полузащитником. Причина поступка Беллингема остается неизвестной.

Аргентина одержала волевую победу над Англией и вышла в финал чемпионата мира, где встретится с Испанией. Английская команда сыграет с Францией за третье место.

İdman.Biz
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