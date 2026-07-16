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"Имишли" представил новую эмблему перед стартом сезона

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 11:29
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"Имишли" представил новую эмблему перед стартом сезона

Футбольный клуб "Имишли" представил новую эмблему, с которой команда начнет сезон-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, презентация состоялась на пресс-конференции, посвященной планам и стратегии регионального клуба.

Центральным элементом эмблемы стал тигр, символизирующий силу и волю. Щит означает защиту и единство, синий цвет связан с рекой Араз и глубиной, а золотой - с плодородием и ценностью.

Ранее новую эмблему также представила "Шафа", вышедшая в Премьер-лигу Азербайджана.

"Имишли" завершил прошлый сезон чемпионата страны на девятом месте.

İdman.Biz
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