"Имишли" представил новую эмблему перед стартом сезона

Футбольный клуб "Имишли" представил новую эмблему, с которой команда начнет сезон-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, презентация состоялась на пресс-конференции, посвященной планам и стратегии регионального клуба.

Центральным элементом эмблемы стал тигр, символизирующий силу и волю. Щит означает защиту и единство, синий цвет связан с рекой Араз и глубиной, а золотой - с плодородием и ценностью.

Ранее новую эмблему также представила "Шафа", вышедшая в Премьер-лигу Азербайджана.

"Имишли" завершил прошлый сезон чемпионата страны на девятом месте.