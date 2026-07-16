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Аргентина откладывает победы на конец: невероятный путь команды Скалони к финалу ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 12:26
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Аргентина откладывает победы на конец: невероятный путь команды Скалони к финалу ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира-2026 по футболу, превратив каждый матч плей-офф в испытание на прочность.

İdman.Biz напоминает, что команда Лионеля Скалони провела четыре встречи на выбывание — и ни в одной не обеспечила себе победу раньше заключительной части игры. Все решающие голы аргентинцев были забиты после 85-й минуты основного времени либо в экстра-таймах.

В 1/16 финала Аргентина едва не стала жертвой главной сенсации турнира. Кабо-Верде дважды отыгрывался и перевел матч в дополнительное время, однако уступил — 2:3. Победный мяч южноамериканцы забили только в экстра-тайме.

В 1/8 финала ситуация выглядела еще критичнее. Египет вел со счетом 2:0, однако аргентинцы совершили один из самых драматичных камбэков чемпионата и вырвали победу — 3:2. Решающий гол был забит уже в компенсированное время.

Четвертьфинал со Швейцарией также вышел за пределы 90 минут. При счете 1:1 судьба встречи решилась в дополнительное время, где Аргентина забила дважды и победила — 3:1.

Наконец, в полуфинале с Англией команда Скалони уступала после гола Энтони Гордона. Но на 85-й минуте аргентинцы сравняли счет, а в компенсированное время забили победный мяч — 2:1.

Таким образом, Аргентина добралась до финала, ни разу не выиграв матч плей-офф без нервной концовки. Команда Скалони не всегда контролирует игру на протяжении всех 90 минут, но обладает важнейшим качеством претендента на титул — умением прибавлять именно тогда, когда цена ошибки становится максимальной.

На этом фоне финал с Испанией выглядит особенно интригующим. В решающем матче встретятся команда, которая методично контролирует игру с первых минут, и команда, которая, кажется, становится наиболее опасной именно в концовках.

Испания стремится решить судьбу встречи за счет структуры и постоянного давления. Аргентина же уже четыре раза доказала: чем ближе финальный свисток, тем опаснее становится команда Скалони.

İdman.Biz
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