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Лионель Месси: "Финал с Испанией будет абсолютно равным"

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 10:18
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Лионель Месси: "Финал с Испанией будет абсолютно равным"

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2026 года против Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TyC Sports, капитан действующих чемпионов мира отметил поставленную игру соперника и особую связь испанской команды с "Барселоной".

"Это потрясающая сборная с великолепными футболистами и поставленной игрой. Я прекрасно знаю эту команду и ее футбольную философию. Испания придерживается такого стиля уже много лет", - сказал Месси.

39-летний футболист подчеркнул, что знаком со многими игроками соперника и продолжает следить за выступлениями каталонского клуба.

"Я хорошо знаю этих футболистов: встречался с ними на поле и слежу за их выступлениями. Многие сейчас играют за "Барселону" - клуб, который я люблю и за которым продолжаю следить. Это особенный матч, финал чемпионата мира. Думаю, игра будет абсолютно равной", - добавил он.

Аргентина вышла в финал после победы над Англией со счетом 2:1. Испания ранее обыграла Францию - 2:0.

Решающий матч чемпионата мира пройдет на стадионе "Нью-Йорк Нью-Джерси" и начнется 20 июля в 00:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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