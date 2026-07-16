Месси обошел Мбаппе в споре лучших бомбардиров ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 года после полуфинального матча против Англии.

Как сообщает İdman.Biz, в победной встрече с англичанами (2:1) 39-летний форвард отметился двумя голевыми передачами.

На 85-й минуте Месси ассистировал Энцо Фернандесу, сравнявшему счет, а уже на 90+2-й минуте вывел Лаутаро Мартинеса на победный гол, который принес Аргентине путевку в финал мирового первенства.

Таким образом, Месси сравнялся с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе по количеству забитых мячей на турнире - оба футболиста имеют в активе по восемь голов.

Однако согласно регламенту ФИФА, при равенстве забитых мячей преимущество получает игрок, сделавший больше голевых передач. До полуфинала у Месси было два ассиста, после матча с Англией их стало четыре. У Мбаппе на данный момент три результативные передачи.

Благодаря этому капитан сборной Аргентины вышел на первое место в споре лучших бомбардиров ЧМ-2026 перед финальным матчем против Испании.