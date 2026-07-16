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Пьерлуиджи Коллина ответил Дидье Дешаму после критики судейства

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 09:28
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Пьерлуиджи Коллина ответил Дидье Дешаму после критики судейства

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина ответил главному тренеру сборной Франции по футболу Дидье Дешаму, усомнившемуся в уровне арбитра полуфинала чемпионата мира с Испанией.

После поражения со счетом 0:2 французский специалист поставил под вопрос готовность Ивана Бартона из Сальвадора обслуживать матч такой стадии.

"В ответ на слова Дидье Дешама, который усомнился, соответствует ли наш арбитр уровню полуфинала, позиция ФИФА ясна: да, безусловно. Наши судьи соответствуют мировому уровню", - заявил Коллина.

Недовольство Дешама было связано в том числе с пенальти, назначенным в первом тайме после нарушения Люка Диня на Ламине Ямале. Решение осталось в силе после проверки VAR, а Микель Оярсабаль реализовал 11-метровый.

Сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 и сыграет в матче за третье место чемпионата мира.

İdman.Biz
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