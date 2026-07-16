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Майкл Оуэн раскритиковал тактику Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 10:03
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Майкл Оуэн раскритиковал тактику Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ

Бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал стиль игры национальной команды после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, 46-летний экс-нападающий написал в социальной сети, что команда Томаса Тухеля заслуженно уступила со счетом 1:2.

"Наша сборная сильнее Аргентины. У меня нет в этом никаких сомнений. Но в этом матче мы потерпели абсолютно заслуженное поражение. Счет мог быть даже 1:4", - отметил Оуэн.

По его мнению, одной из главных проблем Англии стало нежелание контролировать мяч.

"Такие результаты будут повторяться, пока мы не поймем, насколько важно сохранять владение. Мы должны уметь держать мяч, а не просто выбивать его подальше", - добавил бывший футболист.

Отметим, что Англия вела в счете после гола Энтони Гордона, но пропустила два мяча в концовке и уступила Аргентине со счетом 1:2. После матча Тухеля критиковали за излишне осторожную тактику команды после выхода вперед.

В матче за третье место сборная Англии сыграет с Францией.

İdman.Biz
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