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Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
14 Июля 2026 21:50
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Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

Фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль в своем аккаунте в социальных сетях выложил фото с голом в ворота национальной команды Франции в матче полуфинала Лиги наций — 2025. Тогда испанская команда победила со счетом 5:4.

Сегодня, 14 июля, сборные встретятся вновь в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" (Арлингтон, США), сообщает İdman.Biz.

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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