Франция - Испания: Мбаппе против Ямаля и битва футбольных философий - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Первый финалист Чемпионата мира-2026 определится в противостоянии двух сильнейших европейских сборных последних лет.

Как сообщает İdman.Biz, в первом полуфинале турнира сборная Франции встретится с Испанией. Игра пройдет 14 июля на стадионе "Даллас" в Арлингтоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Обе команды добрались до этой стадии без поражений, однако сделали это по-разному. Франция выиграла все шесть матчей и показала самую результативную игру среди полуфиналистов. Испания построила свой путь прежде всего на контроле мяча и надежной обороне.

Французы начали турнир с победы над Сенегалом со счетом 3:1. Затем команда Дидье Дешама разгромила Ирак - 3:0, а в заключительном туре группового этапа победила Норвегию - 4:1. С девятью очками и разницей мячей 10:2 Франция заняла первое место в группе I.

В 1/16 финала "трехцветные" не оставили шансов Швеции - 3:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя.

Следующий раунд получился значительно сложнее. В 1/8 финала Парагвай долго сдерживал французскую атаку, но Мбаппе реализовал пенальти и принес своей команде победу - 1:0.

В четвертьфинале Франция вновь встретилась с Марокко, которое ранее обыграла в полуфинале ЧМ-2022. На этот раз команда Дешама победила со счетом 2:0 благодаря голам Мбаппе и Усмана Дембеле, забитым во втором тайме с интервалом в шесть минут.

Таким образом, Франция одержала шесть побед в шести матчах, забила 16 голов и пропустила только два. Все три встречи плей-офф команда завершила без пропущенных мячей.

Мбаппе подходит к полуфиналу в статусе лучшего бомбардира турнира с восемью голами. При этом атакующий потенциал Франции не ограничивается капитаном: Дешам может одновременно использовать Дембеле, Майкла Олисе, Брэдли Барколя и Дезире Дуэ. Французский тренер и перед полуфиналом не намерен отказываться от схемы с большим количеством атакующих футболистов.

Испания начала чемпионат мира с нулевой ничьей против дебютанта турнира Кабо-Верде. Команда Луиса де ла Фуэнте столкнулась с плотной обороной соперника и не смогла реализовать преимущество во владении мячом.

После этого испанцы заметно прибавили. Во втором туре они разгромили Саудовскую Аравию - 4:0, а затем победили Уругвай - 1:0. С семью очками Испания заняла первое место в группе H.

В 1/16 финала действующие чемпионы Европы уверенно прошли Австрию - 3:0. Микель Оярсабаль оформил дубль, еще один мяч забил Педро Порро.

В 1/8 финала испанцев ожидало принципиальное противостояние с Португалией. Игра шла к дополнительному времени, но на первой компенсированной минуте Микель Мерино забил единственный гол и вывел команду в четвертьфинал.

Там Испания встретилась с Бельгией и впервые на турнире пропустила. Голы Фабиана Руиса и вновь вышедшего на замену Мерино принесли команде де ла Фуэнте победу со счетом 2:1.

Испания провела шесть матчей, одержала пять побед при одной ничьей, забила 11 голов и пропустила только один. До встречи с Бельгией испанская оборона сохраняла ворота в неприкосновенности почти 600 минут.

Лучшим бомбардиром команды является Оярсабаль, забивший четыре мяча. Особую роль в плей-офф играет Мерино: полузащитник дважды выходил на замену и забивал решающие голы Португалии и Бельгии.

Контроль против скорости

Главная тактическая интрига полуфинала связана с борьбой за центр поля и темп матча.

Испания традиционно стремится контролировать мяч, заставлять соперника много перемещаться без него и сразу включать высокий прессинг после потерь. Благодаря техническим полузащитникам команда де ла Фуэнте способна подолгу владеть мячом и постепенно отодвигать соперника к его штрафной площади.

Ширину атакам обеспечивают фланговые игроки, прежде всего Ламин Ямаль. Он способен обыграть соперника один в один, сместиться в центр или создать момент неожиданной передачей.

Однако высокая позиция испанской обороны может предоставить пространство французским нападающим. Де ла Фуэнте признал, что его команда должна особенно внимательно относиться к контратакам соперника, назвав их чрезвычайно опасными. Испанский тренер охарактеризовал стили команд как противоположные.

Франция способна за несколько передач преодолеть середину поля и вывести Мбаппе или Дембеле на свободное пространство. Кроме того, команда Дешама физически сильна, уверенно действует в единоборствах и умеет менять характер игры в зависимости от соперника.

При этом французы не намерены полностью отдавать мяч Испании. В штабе Дешама понимают, что без собственного контроля команда рискует слишком глубоко прижаться к воротам.

Главный кадровый вопрос Франции связан с состоянием Орельена Тчуамени. Полузащитник пропустил матчи с Парагваем и Марокко из-за повреждения, однако перед полуфиналом вернулся в общую группу и доступен для участия. При этом он еще не восстановился полностью.

Мбаппе также испытывал дискомфорт в области правого голеностопа и частично пропустил заключительную тренировку. Несмотря на это, капитан сборной Франции должен выйти на поле.

У Испании серьезных кадровых проблем нет. Все 26 футболистов приняли участие в заключительной тренировке и готовы к матчу.

Испания успешнее в последних встречах

История личных встреч дает небольшое психологическое преимущество Испании.

Сборные провели 38 матчей. Испания одержала 18 побед, Франция - 13, еще семь игр завершились вничью. Разница мячей также в пользу испанцев - 71:44.

Особенно успешно Испания играет против Франции в последние годы. В полуфинале Евро-2024 французы открыли счет, но голы Ямаля и Дани Ольмо принесли "Красной фурии" победу - 2:1. Впоследствии команда де ла Фуэнте стала чемпионом Европы.

В июне 2025 года соперники встретились в полуфинале Лиги наций. Испания вела со счетом 4:0 и 5:1, однако Франция едва не совершила камбэк. Встреча завершилась победой испанцев - 5:4, а Ямаль оформил дубль.

Всего Франция выиграла лишь два из десяти последних матчей против Испании при семи поражениях и одной ничьей.

При этом единственная встреча сборных на чемпионатах мира завершилась победой французов. В 1/8 финала ЧМ-2006 Испания вышла вперед после пенальти Давида Вильи, но Франк Рибери сравнял счет. Во втором тайме Патрик Виейра и Зинедин Зидан принесли Франции победу - 3:1. Позднее команда дошла до финала, где уступила Италии в серии пенальти.

Франция идет за третьим финалом подряд

Для сборной Франции предстоящий полуфинал станет восьмым в истории чемпионатов мира. Ранее команда доходила до этой стадии в 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 и 2022 годах.

После поражений в первых трех полуфиналах французы выиграли четыре последующих - в 1998, 2006, 2018 и 2022 годах. В трех последних случаях они не пропускали.

В случае победы Франция станет третьей сборной в истории, вышедшей в финал чемпионата мира три раза подряд. Ранее это удавалось только Германии в 1982-1990 годах и Бразилии в 1994-2002 годах.

Для Дешама нынешний турнир является последним во главе национальной команды. Встреча с Испанией станет его 26-м матчем на чемпионатах мира в качестве тренера. Француз превзойдет рекорд бывшего наставника сборной ФРГ Хельмута Шена, который провел на турнире 25 встреч.

Испания сыграет лишь во втором полуфинале чемпионата мира в своей истории. Первый состоялся в 2010 году, когда команда Висенте дель Боске победила Германию - 1:0, а затем обыграла Нидерланды и завоевала единственный мировой титул.

Испанцы при этом успешно проводят полуфиналы крупнейших турниров. Команда вышла в финал в шести из семи предыдущих полуфиналов чемпионатов мира и Европы. Единственная неудача произошла на Евро-2020, когда Испания уступила Италии в серии пенальти.

Главным арбитром встречи назначен Иван Бартон из Сальвадора. Ему будут помогать Давид Моран и Антонио Пупиро. Четвертым судьей станет швед Гленн Нюберг.

Перед началом матча пройдет минута молчания в память о жертвах теракта, совершенного 14 июля 2016 года в Ницце. В день полуфинала исполнится ровно десять лет со дня трагедии.

Победитель матча Франция - Испания встретится в финале с сильнейшей командой пары Англия - Аргентина. Решающий матч состоится 19 июля на стадионе "Нью-Йорк - Нью-Джерси".

Франция подходит к игре с лучшей атакой, шестью победами и Мбаппе в наиболее результативной форме. Испания отвечает лучшей обороной турнира, контролем мяча и двумя подряд победами над французами в полуфиналах.

В Арлингтоне столкнутся не только две звездные сборные, но и два разных подхода к футболу. Испания постарается управлять матчем при помощи мяча, тогда как Франция будет искать пространство, скорость и возможность нанести быстрый удар. Цена любой ошибки - место в финале чемпионата мира.