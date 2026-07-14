VAR исправляет ошибки или раздувает споры? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В первом тайме четвертьфинального матча Чемпионата мира-2026 между Норвегией и Англией шло добавленное время. Голкипер норвежцев Эрьян Нюланд ввел мяч в игру, однако тот полетел по странной траектории и оказался у футболистов сборной Англии. Атака завершилась голом Джуда Беллингема, который сравнял счет.

Представители сборной Норвегии утверждали, что мяч коснулся троса, удерживающего камеру над стадионом. Судья не остановил игру, VAR не изменил решение, а гол был засчитан. В дополнительное время Англия победила со счетом 2:1.

Позднее ФИФА заявила, что данные встроенного в мяч датчика Connected Ball не зафиксировали сигнал, который мог бы свидетельствовать о контакте с тросом.

İdman.Biz на примере эпизода с голом Беллингема анализирует главные споры вокруг VAR на ЧМ-2026, изменения, которые видеопомощники принесли в мировой футбол, а также ситуацию в чемпионате Азербайджана.

Почему VAR не отменил гол после эпизода с тросом?

Ситуация перед голом Беллингема не была обычным нарушением правил. Речь шла не об игре рукой, офсайде или грубом фоле, а о возможном вмешательстве технической инфраструктуры стадиона в ход матча.

VAR может проверять нарушения в атакующей фазе, которая привела к голу, выход мяча за пределы поля и другие решающие обстоятельства. Однако видеозаписи не дали однозначного доказательства касания троса, а датчик внутри мяча не зафиксировал контакт.

Где проходят границы полномочий VAR?

Изначально VAR создавался не для повторной оценки каждого решения судьи, а для исправления "явных и очевидных ошибок" или "серьезно пропущенных эпизодов", напрямую влияющих на результат матча.

Система вмешивается прежде всего в ситуации с голами и их отменой, назначением или неназначением пенальти, прямыми красными карточками и наказанием не того футболиста.

После последних изменений в полномочия VAR также вошли очевидно ошибочные вторые желтые карточки и, в зависимости от регламента турнира, неправильно назначенные угловые.

При этом важно различать проверку и вмешательство. Каждый потенциальный гол, пенальти, эпизод с прямой красной карточкой или возможной ошибкой при определении нарушителя проверяется автоматически. Однако VAR связывается с судьей только при обнаружении возможной серьезной ошибки.

Поэтому в течение сезона могут проводиться сотни незаметных проверок, тогда как число официальных вмешательств остается значительно меньшим.

Главные споры вокруг VAR на ЧМ-2026

До сих пор обсуждается отмененный гол в матче 1/16 финала между Хорватией и Португалией, завершившемся победой португальцев со счетом 2:1.

Датчик внутри мяча показал очень слабое касание Игора Матановича. Предположительно, мяч задел волосы футболиста, после чего VAR отменил гол.

С технической точки зрения решение могло быть верным. Однако этот эпизод выявил новый парадокс футбола: даже контакт, который невозможно заметить человеческим глазом и который почти не влияет на движение мяча, способен изменить результат матча.

Египет - Аргентина: как далеко VAR может вернуться назад?

В матче 1/8 финала между Египтом и Аргентиной гол Мостафы Зико на 62-й минуте был отменен после проверки VAR.

Причиной стал не сам голевой эпизод, а нарушение египетского футболиста на более ранней стадии атаки. Поскольку оно произошло в другой части поля, решение вызвало серьезное недовольство.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что для продолжительности атакующей фазы и расстояния до ворот не существует четкого ограничения. Если судья не заметил нарушение, VAR имеет право вмешаться.

В концовке встречи сборная Египта потребовала назначить пенальти, однако судьи не удовлетворили протест. Сразу после этого Аргентина провела контратаку и забила победный мяч на 92-й минуте.

Проблема заключалась не в том, что VAR обнаружил нарушение. Спор вызвало другое: в одном эпизоде система вернулась далеко назад по ходу атаки, а в ситуации с возможным пенальти сохранила высокий порог для вмешательства.

Когда VAR не создает ощущения последовательности, даже правильное решение может восприниматься одной из сторон как избирательный подход.

Германия - Парагвай: минимальный контакт, максимальные последствия

В дополнительное время матча Германия - Парагвай Йонатан Та отправил мяч в ворота ударом головой.

Однако VAR установил, что Вальдемар Антон слегка толкнул голкипера парагвайцев Орландо Гилла, и гол был отменен. Позднее Германия уступила в серии пенальти и завершила выступление на турнире.

ФИФА поддержала это решение. По словам Коллины, если атакующий футболист не пытается сыграть в мяч и мешает движению вратаря, эпизод должен расцениваться как нарушение даже при незначительной силе контакта.

Аргентина - Швейцария: карточка не тому игроку изменила матч

В четвертьфинале между Аргентиной и Швейцарией Леандро Паредес получил желтую карточку за нарушение против Бреля Эмболо.

Повторы показали, что Эмболо начал падать еще до контакта. VAR применил протокол наказания не того футболиста: карточку Паредеса отменили, а предупреждение получил Эмболо.

Поскольку у швейцарского нападающего уже была желтая карточка, его удалили с поля. Швейцария вдесятером довела матч до дополнительного времени, но уступила со счетом 1:3.

В этом случае VAR действительно предотвратил наказание невиновного футболиста и выполнил свою функцию.

Однако технически верное исправление привело к удалению игрока одной из команд и полностью изменило ход матча. Этот пример показывает, что даже правильное решение не всегда завершает дискуссию.

Что VAR изменил в мировом футболе?

Главным положительным эффектом VAR стало сокращение числа грубых судейских ошибок, напрямую влияющих на результат.

Раньше незамеченная игра рукой, скрытый фол или очевидная ошибка при определении офсайда после окончания встречи оставались лишь предметом обсуждения.

Теперь судья может увидеть эпизод с нескольких ракурсов, определить точку контакта, расположение футболистов и факт выхода мяча за пределы поля.

Камеры также позволяют обнаруживать скрытые от арбитра агрессивные действия, удары локтем и задержки за футболку в штрафной площади. Вероятность последующего наказания стала дополнительным сдерживающим фактором для игроков.

VAR в азербайджанском футболе: правильные исправления и ошибки судей

VAR несколько лет применяется и в чемпионате Азербайджана. Система с первых сезонов исправляла важные ошибки, но не всегда помогала прекратить споры.

İdman.Biz изучил решения VAR в последних турах Премьер-лиги Азербайджана.

В матчах 30-го и 31-го туров сезона-2025/2026 было зафиксировано 12 спорных эпизодов, связанных с возможной игрой рукой. Судейский комитет АФФА подтвердил, что VAR во всех этих случаях принял правильные решения.

Однако этого нельзя сказать о матче 27-го тура между "Сабахом" и "Зиря".

В одном из эпизодов футболист "Зиря" упал после борьбы с соперником, но судья дал игре продолжиться. VAR проверил возможный пенальти и установил, что контакт произошел за пределами штрафной площади. Поэтому решение арбитра ФИФА Турала Гурбанова осталось без изменений.

Судейский комитет пришел к другому выводу. По его оценке, в этом эпизоде следовало назначить штрафной удар и показать игроку "Сабаха" желтую карточку за срыв атаки.

В 26-м туре возникла похожая ситуация. Было установлено, что главный судья матча "Сумгайыт" - "Нефтчи" Камал Умудлу и арбитр встречи "Зиря" - "Шамахы" Эльчин Масиев допустили ошибки.

Умудлу ошибочно назначил пенальти в ворота "Сумгайыта". В матче "Зиря" - "Шамахы" судья не показал футболисту хозяев желтую карточку, хотя должен был это сделать.

Противоречивые оценки получили и спорные эпизоды полуфинального матча Кубка Азербайджана между "Туран Товузом" и "Зиря".

Было подтверждено, что арбитр ФИФА Алияр Агаев допустил две ошибки. В обоих случаях судья не назначил пенальти.

Вывод: VAR не является машиной истины

VAR стал настолько важной частью мирового футбола, что возвращение к прежней системе уже почти невозможно.

Технология помогает исправлять очевидные офсайды, незамеченные нарушения, ошибочно назначенные пенальти и неверные красные карточки. Благодаря этому результаты многих матчей стали справедливее.

Однако VAR не избавил футбол от споров. Он лишь изменил их содержание.

Раньше болельщики спрашивали: "Почему судья не увидел эпизод?". Теперь вопрос звучит иначе: "Почему VAR вмешался здесь, но не сделал этого в похожей ситуации?".

Эпизод с тросом перед голом Беллингема стал одним из самых наглядных примеров этого изменения.

Человеческому глазу кажется, что контакт мог произойти. Датчик его не подтверждает. VAR сохраняет решение судьи, но дискуссия все равно продолжается.

Значит, большее количество камер и более чувствительные датчики сами по себе не создают доверия. Технология способна дать арбитру больше информации, но окончательное решение по-прежнему зависит от правил, их трактовки и человеческого суждения.