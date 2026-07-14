Унаи Симон: "Предпочел бы победить Францию со счетом 4:0"

Вратарь сборной Испании Унаи Симон признался, что хотел бы решить исход полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Франции в основное время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, голкипер заявил, что не хотел бы доводить встречу до серии пенальти.

"Я бы предпочел победить со счетом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей, но при этом считаю, что это во многом лотерея. Я уверен: если угадаю направление удара, то смогу его отбить. Это моя работа. Но мне совсем не хочется, чтобы все решалось в серии пенальти", - сказал Симон.

На нынешнем чемпионате мира голкипер пропустил первый мяч лишь в четвертьфинале против Бельгии, прервав рекордную для сборной Испании "сухую" серию продолжительностью 649 минут.

Напомним, полуфинальный матч Франция - Испания состоится сегодня и начнется в 22:00 по бакинскому времени.