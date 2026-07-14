Испания и Франция разыграют первую путевку в финал ЧМ-2026

Сборные Испании и Франции сегодня встретятся в первом полуфинале чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, матч пройдет в Арлингтоне (США) и начнется в 22:00 по бакинскому времени. Победитель встречи выйдет в финал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии Англия - Аргентина.

Испания подходит к полуфиналу, одержав пять побед подряд на турнире. На пути к четверке сильнейших команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1). Одним из лидеров испанцев остается 19-летний Ламин Ямаль, который уже успел отметиться голом на нынешнем мундиале.

Франция также уверенно преодолела стадию плей-офф, последовательно победив Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Главной ударной силой команды Дидье Дешама остается Килиан Мбаппе, который с восемью голами делит первое место в гонке бомбардиров турнира с Лионелем Месси.

Соперники хорошо знают друг друга по последним крупным турнирам. В полуфинале Евро-2024 Испания обыграла Францию со счетом 2:1, а затем завоевала титул чемпионов Европы. Теперь французы постараются взять реванш и выйти в финал мирового первенства.

Напомним, второй полуфинал ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля.