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Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 08:45
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Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Швейцарии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой аргентинцев в дополнительное время со счетом 3:1.

Основное время матча закончилось вничью – 1:1. На 10-й минуте Алексис Мак Аллистер вывел сборную Аргентины вперед после результативной передачи Лионеля Месси. Во втором тайме Дан Ндой восстановил равновесие.

На 72-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве после удаления Бреля Эмболо. Аргентина сумела воспользоваться численным преимуществом уже в дополнительное время.

На 112-й минуте Альварес забил победный мяч, сделав счет 2:1. Окончательный результат на 120+1-й минуте установил Лаутаро Мартинес.

Благодаря этой победе сборная Аргентины продолжила защиту титула и вышла в полуфинал чемпионата мира.

На следующей стадии команда Лионеля Скалони встретится со сборной Англии. Матч состоится 15 июля.

İdman.Biz
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