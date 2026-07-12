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Пикфорд установил рекорд сборной Англии по числу матчей на чемпионатах мира

ЧМ-2026
Новости
12 Июля 2026 04:30
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Пикфорд установил рекорд сборной Англии по числу матчей на чемпионатах мира

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд установил рекорд национальной команды по числу матчей, проведенных на чемпионатах мира.

Как сообщает İdman.Biz, голкипер появился в стартовом составе на игру 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии, которая стала для футболиста 18-й на мировых первенствах.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему вратарю сборной Англии Питеру Шилтону, который провел 17 матчей на чемпионатах мира. При этом с Шилтоном сравнялся нападающий Харри Кейн — игра с Норвегией является для него 17-й на мировых первенствах.

İdman.Biz
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