Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чемпионат мира-2026 по футболу входит в решающую стадию. Сегодня в первом четвертьфинальном матче турнира сборная Франции сыграет с Марокко.

Как передает İdman.Biz встреча пройдет на Boston Stadium в Фоксборо и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии Испания – Бельгия.

Для обеих команд этот матч имеет особый смысл. Франция продолжает поход за третьим титулом чемпиона мира, а Марокко пытается доказать, что сенсационный полуфинал в Катаре четыре года назад не был случайностью. Более того, нынешняя команда уже воспринимается не как красивая история андердога, а как полноценный претендент на самые высокие места.

Франция пока проходит турнир почти безупречно. Команда Дидье Дешама выиграла все пять матчей, забила 14 голов и пропустила только два. В группе I французы обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), затем в 1/16 финала уверенно прошли Швецию (3:0), а в 1/8 финала с трудом, но на классе победили Парагвай (1:0).

Марокко шло к четвертьфиналу более нервным, но очень характерным путем. В группе C африканская команда сыграла вничью с Бразилией (1:1), победила Шотландию (1:0) и Гаити (4:2), заняв второе место. В плей-офф марокканцы сначала выбили Нидерланды: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти Марокко победило 3:2. После этого команда уверенно разгромила одного из хозяев турнира Канаду (3:0).

История личных встреч на стороне Франции. Команды встречались шесть раз: четыре победы французов и две ничьи. Самый важный матч состоялся в полуфинале ЧМ-2022, когда Франция победила Марокко со счетом 2:0 и остановила исторический путь африканской сборной.

Главная сила Франции, конечно же, атака. Килиан Мбаппе уже забил семь голов на турнире, а вместе с Усманом Дембеле, Майклом Олисе и Брэдли Барколя он формирует одну из самых опасных линий нападения на ЧМ-2026. При этом Дешам перед матчем подчеркнул, что команде нужно быть еще эффективнее в реализации моментов: по его словам, на такой стадии важно не только создавать, но и максимально точно использовать шансы.

Впрочем, к французам есть и вопросы. Матч с Парагваем показал, что против плотной и жесткой обороны команда может испытывать трудности. Кроме того, под вопросом участие Орельена Тчуамени, который восстанавливается после мышечной травмы. Еще один фактор риска – желтые карточки: Олисе, Барколя и Ману Коне уже имеют предупреждения и в случае новой желтой карточки могут пропустить полуфинал.

Марокко сильно организацией, скоростью переходов из обороны в атаку и умением терпеть. У команды есть яркие исполнители в лице Ашрафа Хакими, Браима Диаса, Аззедина Унаи и Юссефа Эн-Несири, а вратарь Яссин Буну остается одним из лидеров сборной. Марокканцы умеют играть без паники, что особенно проявилось в матчах против Нидерландов.

Главная потеря Марокко – Исмаэль Сайбари. Он забивал в каждом из трех матчей группового этапа и реализовал решающий пенальти против Нидерландов, но из-за травмы задней поверхности бедра пропустит игру с Францией. Это серьезный удар по атакующему потенциалу команды Мохамеда Уахби.

Ожидаемо, что все аналитики называют Францию явным фаворитом предстоящего матча. В частности, Opta оценивает вероятность победы французов в основное время в 61,7%, тогда как шансы Марокко составляют 16,2%, а вероятность перехода игры в дополнительное время – 22,1%.

Что касается возможного сценария матча, то он, вполне возможно, во многом будет зависеть от первого гола. Если Франция быстро откроет счет, Марокко придется раскрываться, а это даст Мбаппе, Дембеле и Барколя пространство для быстрых атак. Если же африканская команда удержит стартовый натиск, матч может стать вязким, нервным и очень неудобным для фаворита.

Марокко наверняка постарается не допустить открытого футбола. Команда будет искать свои шансы через фланги, стандарты и быстрые выпады, особенно через зону Хакими. Франции же важно не повторить проблемы матча с Парагваем, где преимущество во владении не сразу превратилось в реальные голевые моменты.

На бумаге Франция выглядит сильнее и глубже по составу. Но нынешнее Марокко уже доказало, что умеет ломать прогнозы и выдерживать давление больших матчей. Поэтому четвертьфинал в Бостоне может стать не просто продолжением французского похода за титулом, а одним из самых сложных испытаний для команды Дешама на этом чемпионате мира.