Роналду не показался фанатам после возвращения в Лиссабон - ВИДЕО

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вернулся в Лиссабон после вылета команды с чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 41-летний нападающий не вышел к болельщикам, которые ждали его в аэропорту.

После прибытия в Лиссабон Роналду сразу направился к своему частному самолету. Футболист покинул аэропорт, не появившись перед фанатами.