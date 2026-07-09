Роналду не показался фанатам после возвращения в Лиссабон - ВИДЕО

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вернулся в Лиссабон после вылета команды с чемпионата мира-2026.
Как сообщает İdman.Biz, 41-летний нападающий не вышел к болельщикам, которые ждали его в аэропорту.
После прибытия в Лиссабон Роналду сразу направился к своему частному самолету. Футболист покинул аэропорт, не появившись перед фанатами.
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Этот эпизод стал еще одним символичным моментом после завершения выступления Португалии на турнире. Команда выбыла из борьбы за титул, а для Роналду этот чемпионат мира, вероятно, стал последним в карьере.
Отметим, что ранее Португалия завершила выступление на ЧМ-2026 после поражения от Испании в 1/8 финала.
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