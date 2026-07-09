Скандал вокруг Мбаппе разгорелся в Парагвае: его чучело сожгли на фестивале Сан-Хуан

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе оказался в центре скандала в Парагвае после матча 1/8 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, во время традиционного праздника Сан-Хуан в Парагвае сожгли чучело 27-летнего футболиста.

Эпизод связан с местной традицией Judas Kai. Изначально в рамках этого обряда сжигали чучело Иуды Искариота, однако со временем вместо него стали делать фигуру человека, которого считают одним из самых ненавистных или скандальных персонажей года.

В этом году после поражения Парагвая от Франции в 1/8 финала ЧМ-2026 такой фигурой стал Мбаппе. Французы победили со счетом 1:0, а единственный гол в матче Килиан забил с пенальти.

Во время фестиваля чучело Мбаппе объявили "Иудой года" и "врагом парагвайского народа", после чего сожгли под фейерверки и аплодисменты зрителей.

Ранее сенатор Парагвая Селесте Амарилья после поражения своей сборной выступила в соцсетях с расистскими и оскорбительными заявлениями в адрес Мбаппе. Поводом стало то, что форвард "трехцветных" после игры, отметившейся жесткими и провокационными действиями парагвайцев, не пожал руку голкиперу соперников Орландо Хилю.

"Этот грубиян даже писать не научился. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами вокруг него были шимпанзе", - написала Амарилья.

Затем сенатор продолжила атаку, назвав Мбаппе "колонизированным камерунцем, который притворяется французом", а также "озлобленным, высокомерным и уродливым".

Мбаппе ответил Амарилье в соцсетях, назвав ее презренной женщиной, недостойной своего поста. Он также добавил, что не позволит подобным людям свободно распространять ненависть и расизм.

Федерация футбола Франции осудила высказывания Амарильи и заявила о намерении обратиться в прокуратуру. Парагвайское правительство также дистанцировалось от слов сенатора, подчеркнув, что ее заявления не отражают позицию государства и народа страны.

Позднее Амарилья удалила публикации и заявила, что сожалеет об использовании оскорблений. При этом она потребовала извинений от Мбаппе, обвинив его в гендерном насилии из-за резкой формулировки в ее адрес.

Отметим, что Франция после победы над Парагваем вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет с Марокко.