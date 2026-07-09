"Зиря" принес Азербайджану очки в рейтинге УЕФА

Футбольный клуб "Зиря" пополнил копилку Азербайджана в таблице коэффициентов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, команда Рашада Садыхова обыграла грузинское "Торпедо" со счетом 3:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Эта победа принесла Азербайджану 0,250 балла в таблице коэффициентов. Ранее такой же вклад внес "Сабах", который в Баку победил валлийский "Нью-Сейнтс" со счетом 2:0 в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

На данный момент Азербайджан занимает 26-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА. В активе страны 19,062 балла.

Идущий 25-м Израиль имеет 20,750 балла, а расположившаяся на 27-й позиции Словакия - 18,250.

Отметим, что рейтинг коэффициентов УЕФА определяет представительство ассоциаций в еврокубках будущих сезонов. Поэтому каждая победа на квалификационной стадии имеет значение для позиций страны.

Лидером рейтинга остается Англия, в активе которой 101,852 балла.