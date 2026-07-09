Игрок сборной Мексики окончил школу после вылета с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Мексики по футболу Хильберто Мора после выступления на чемпионате мира-2026 окончил школу.

Как сообщает İdman.Biz, 17-летний футболист стал одним из самых заметных молодых игроков мексиканской команды на турнире.

Мора трижды выходил в стартовом составе сборной Мексики на ЧМ-2026. При этом внутри команды к нему относились с особым вниманием из-за возраста. По данным СМИ, опытный вратарь мексиканцев Гильермо Очоа во время турнира однажды поздно вечером постучал в дверь комнаты Моры и спросил, сделал ли тот домашние задания.

После завершения выступления Мексики на чемпионате мира Мора успел попасть на церемонию получения аттестата. Местная пресса отмечает, что он был не только одним из самых талантливых футболистов своего поколения, но и одним из лучших учеников в классе.

Сообщается, что 17-летний полузащитник особенно хорошо проявлял себя в математике и английском языке. Изучение английского также связывают с его возможным будущим переходом в Европу.

Интерес к Море уже проявляют несколько ведущих клубов. По данным FourFourTwo, за ситуацией вокруг футболиста следят "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси", "Барселона" и "Реал".

Отметим, что Мора выступает за мексиканскую "Тихуану". По правилам ФИФА он сможет перейти в иностранный клуб только после того, как ему исполнится 18 лет.