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Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
9 Июля 2026 01:16
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Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Сборная Норвегии была вынуждена сменить отель перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2026 против Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NRK, норвежская команда отказалась от проживания в гостинице в Форт-Лодердейле, где пройдет предстоящая встреча.

Причиной переезда стали неудовлетворительные условия: плесень, плохая уборка номеров, а также постоянный шум из-за расположенных поблизости строительной площадки и автомагистрали.

Глава норвежской делегации Трульс Даэли отметил, что ФИФА помогала в решении возникших вопросов и продолжает покрывать часть расходов. При этом после переезда в более дорогой отель дополнительные затраты взяла на себя Норвежская футбольная ассоциация.

По словам Даэли, в настоящее время команда полностью довольна условиями проживания.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии состоится в ночь с 11 на 12 июля.

İdman.Biz
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