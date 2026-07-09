Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Сборная Норвегии была вынуждена сменить отель перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2026 против Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NRK, норвежская команда отказалась от проживания в гостинице в Форт-Лодердейле, где пройдет предстоящая встреча.

Причиной переезда стали неудовлетворительные условия: плесень, плохая уборка номеров, а также постоянный шум из-за расположенных поблизости строительной площадки и автомагистрали.

Глава норвежской делегации Трульс Даэли отметил, что ФИФА помогала в решении возникших вопросов и продолжает покрывать часть расходов. При этом после переезда в более дорогой отель дополнительные затраты взяла на себя Норвежская футбольная ассоциация.

По словам Даэли, в настоящее время команда полностью довольна условиями проживания.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии состоится в ночь с 11 на 12 июля.