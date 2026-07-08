LEGO представила гигантский кубок ЧМ-2026 в Нью-Йорке

LEGO и ФИФА представили в Нью-Йорке гигантский макет трофея чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, Кубок мира был воссоздан из деталей LEGO и выставлен на Rockefeller Plaza.

Высота макета составляет 8,47 метра. Для его создания использовали 1 миллион 363 тысячи 402 детали LEGO.

Над проектом работали 59 специалистов. На подготовку и сборку макета ушло в общей сложности 7 тысяч 40 часов.

В презентации принял участие бывший футболист сборной Бразилии Кафу. Вместе с болельщиками он помог завершить последние элементы конструкции.

В рамках футбольной кампании LEGO также представила минифигурки Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Проект направлен на объединение футбольных болельщиков перед финальной стадией ЧМ-2026.