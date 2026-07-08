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Ариф Асадов: "Жду сюрприза от Марокко в матче с Францией"

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 18:08
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Ариф Асадов: "Жду сюрприза от Марокко в матче с Францией"

Бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов поделился ожиданиями от матчей четвертьфинала ЧМ-2026.

"Игры на этом чемпионате мира проходят очень интересно и напряженно. Особенно драматичными получаются концовки матчей. Среди продолжающих борьбу сборных шесть представляют Европу, одна - Африку, еще одна - Южную Америку. В паре с Марокко фаворитом является Франция. Но африканцы показали, что могут хорошо бороться против любого соперника. У команды есть свой характер, хватает и качественных игроков. О составе сборной Франции говорить нет необходимости: футболисты играют в топ-клубах Европы. Французы выходили в финал двух последних чемпионатов мира, и их шансы могут быть высокими. Но я жду сюрприза от Марокко. Как минимум думаю, что встреча дойдет до дополнительного времени", - сказал Асадов в интервью report.az.

Говоря о противостоянии Испании и Бельгии, специалист отметил, что команды хорошо знают друг друга.

"У Испании больше шансов пройти дальше, чем у соперника. У Бельгии не видно устоявшейся игры, но команда по ходу матча собирается и добивается нужных результатов. Испания - фаворит, но легкой победы у нее не будет", - заявил он.

Асадов также оценил шансы Норвегии и Англии.

"Считаю силы этих сборных равными. Но англичане более опытны, они входят в число призеров чемпионатов Европы. При этом Норвегия составом и игрой показывает, что у нее выросло сильное поколение. В составе нужно особо отметить такую звезду, как Эрлинг Холанд. Вижу шансы равными, хотя небольшое преимущество можно отдать Англии. Противостояние Эрлинга Холанда и Харри Кейна будет интересным и с точки зрения борьбы бомбардиров", - отметил специалист.

По его словам, в паре Аргентина - Швейцария преимущество на стороне действующих чемпионов мира.

"Аргентина - действующий чемпион мира, у нее больше опыта. Преимущество на ее стороне. Нельзя забывать и фактор Лионеля Месси. Он еще раз доказал, что остается одним из лучших в мире. В таком возрасте большинство футболистов уже завершают карьеру, но Месси и Криштиану Роналду снова доказали, что они гении. Думаю, в матче со Швейцарией фактор Месси тоже сыграет важную роль. Швейцария также заслуживает аплодисментов. То, что команда дошла до этой стадии, говорит само за себя. Мы видим влияние главного тренера Мурата Якина на игру команды. Шансы на стороне Аргентины, но в футболе возможно все", - добавил Асадов.

Напомним, чемпионат мира-2026 завершится 19 июля.

İdman.Biz
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