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Фран Гарсия переходит в "Бетис"

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 17:39
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Фран Гарсия переходит в "Бетис"

Футболист "Реала" Фран Гарсия близок к переходу в "Бетис".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, клубы достигли полного соглашения по трансферу 26-летнего левого защитника.

Для завершения сделки Гарсии осталось пройти медицинский осмотр и подписать контракт. Ожидается, что соглашение футболиста с "Бетисом" будет рассчитано на четыре сезона.

По данным источника, сумма трансфера составит около 4 миллионов евро. При этом "Реал" сохранит 50 процентов прав на игрока и сможет получить часть суммы при его возможной последующей продаже.

Отметим, что Гарсия является воспитанником "Реала". Ранее он выступал за "Райо Вальекано", а в 2023 году вернулся в мадридский клуб.

İdman.Biz
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