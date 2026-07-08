Фран Гарсия переходит в "Бетис"

Футболист "Реала" Фран Гарсия близок к переходу в "Бетис".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, клубы достигли полного соглашения по трансферу 26-летнего левого защитника.

Для завершения сделки Гарсии осталось пройти медицинский осмотр и подписать контракт. Ожидается, что соглашение футболиста с "Бетисом" будет рассчитано на четыре сезона.

По данным источника, сумма трансфера составит около 4 миллионов евро. При этом "Реал" сохранит 50 процентов прав на игрока и сможет получить часть суммы при его возможной последующей продаже.

Отметим, что Гарсия является воспитанником "Реала". Ранее он выступал за "Райо Вальекано", а в 2023 году вернулся в мадридский клуб.